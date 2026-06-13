تشهد أسعار الفنادق في ولاية نيوجيرزي الأمريكية ارتفاعات حادة مع اقتراب نهائي كأس العالم 2026، رغم أن معدلات الحجز لا تزال أقل من التوقعات في عدد من المنشآت القريبة من ملعب "ميتلايف" المستضيف للمباراة النهائية.

ووفقا لتقرير لوكالة رويترز، رفعت بعض الفنادق أسعار الغرف إلى مستويات غير مسبوقة مستفيدة من استضافة الملعب ثماني مباريات خلال البطولة، من بينها المباراة النهائية المقررة في 19 يوليو/تموز المقبل.

وبلغ سعر الغرفة في فندق "وورلد أوف بلو" نحو 2300 دولار ليلة النهائي، أي ما يعادل سبعة أضعاف سعرها بعد شهر واحد فقط، فيما فرض الفندق رسوما إضافية تصل إلى 450 دولارا مقابل استخدام موقف السيارات.

كما تجاوز سعر الغرفة في بعض الفنادق الاقتصادية 500 دولار لليلة الواحدة، بينما تخطت أسعار بعض الفنادق الأخرى 900 دولار، في حين وصلت تكلفة الإقامة في أحد فنادق "ماريوت" إلى نحو 5300 دولار لليلة خلال أسبوع النهائي مقارنة بنحو 300 دولار في الأوقات العادية.

إقبال محدود

ورغم الارتفاع الكبير في الأسعار، تشير بيانات الحجز إلى أن الإقبال لا يزال دون التوقعات.

وقالت موظفة استقبال في فندق "وورلد أوف بلو" إن نسبة الإشغال خلال مباريات دور المجموعات تراوحت بين 8% و30% فقط، بينما لم تتجاوز الحجوزات الخاصة بليلة النهائي 4% من إجمالي الغرف المتاحة.

وأضافت أن ساحة انتظار السيارات التي جرى تخصيصها للمشجعين لم تشهد حتى الآن سوى حجز واحد فقط.

ويعزو محللون هذا التباطؤ إلى ارتفاع أسعار التذاكر وتكاليف السفر الجوي والإقامة، ما قلص قدرة عدد من المشجعين على السفر وحضور المباريات.

كما أظهرت مراجعة أجرتها رويترز أن بعض الفنادق بدأت بالفعل خفض أسعارها خلال مباريات دور المجموعات لتحفيز الطلب، في حين أبقت الفنادق الأعلى تصنيفا على أسعارها المرتفعة.

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ويرى مراقبون أن القطاع الفندقي يراهن على ارتفاع الطلب مع اقتراب الأدوار الحاسمة من البطولة، إلا أن استمرار الأسعار المرتفعة قد يحد من تدفق الجماهير بالوتيرة التي كانت تتوقعها المنشآت السياحية في المدن المستضيفة.