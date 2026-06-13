اقتصاد|أسواق|الصين

غرفة تجارة الدراجات النارية في الصين تدعو لوقف "حرب الأسعار"

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SHENZHEN, CHINA - APRIL 03: Pedestrians and motorcyclists waits to cross a intersection at a shopping district on April 03, 2025 in Shenzhen, China. China is facing unprecedented economic pressure following President Trump's "Liberation Day" announcement, which imposes a 54% tariff on nearly all Chinese imports to the U.S., effectively doubling existing levies. Analysts predict this could shrink Chinese exports to the U.S. by up to 80%, severely impacting key industries such as electronics, textiles, and machinery, while disrupting global supply chains. In response, China has vowed to implement countermeasures, condemning the tariffs as a violation of international trade norms and warning of widespread consequences for the global economy. (Photo by Stringer/Getty Images)
الصين هي أكبر دولة مصدرة للدراجات النارية في العالم (غيتي)
Published On 13/6/2026

دعت هيئة تمثل مصنعي الدراجات النارية في الصين، اليوم السبت، الشركات العاملة في القطاع إلى كبح جماح حرب الأسعار، والتركيز في المقابل على تحقيق نمو بأعلى جودة، وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ.

ودعت غرفة تجارة الدراجات النارية في الصين الشركات المصنعة والمصدرة وموردي قطع الغيار في القطاع إلى الحد من التخفيضات الكبيرة للأسعار، ونهج ممارسات أكثر انضباطا، مشددة على "أهمية التسعير العقلاني، والمنافسة المنظمة للحفاظ على بيئة مستقرة وصحية".

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وحذرت الجهة نفسها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق "وي شات"، شركات تصنيع الدراجات النارية في البلاد من أن التقليد وتدفقات المنتجات المتشابهة "يؤديان إلى خفض الأرباح والإضرار بسمعة هذا القطاع".

كما حثت الغرفة على تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، واتباع نهج أكثر تنسيقا تجاه الأسواق الخارجية بما يساعد على زيادة مكانة العلامات التجارية الصينية للدراجات النارية في العالم.

وتعد الصين أكبر مصدر للدراجات النارية في العالم، إذ شحنت 18.23 مليون وحدة في عام 2025، وفقا لغرفة تجارة الدراجات النارية في الصين.

المصدر: بلومبيرغ

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