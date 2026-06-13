غرفة تجارة الدراجات النارية في الصين تدعو لوقف "حرب الأسعار"

دعت هيئة تمثل مصنعي الدراجات النارية في الصين، اليوم السبت، الشركات العاملة في القطاع إلى كبح جماح حرب الأسعار، والتركيز في المقابل على تحقيق نمو بأعلى جودة، وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ.

ودعت غرفة تجارة الدراجات النارية في الصين الشركات المصنعة والمصدرة وموردي قطع الغيار في القطاع إلى الحد من التخفيضات الكبيرة للأسعار، ونهج ممارسات أكثر انضباطا، مشددة على "أهمية التسعير العقلاني، والمنافسة المنظمة للحفاظ على بيئة مستقرة وصحية".

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وحذرت الجهة نفسها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق "وي شات"، شركات تصنيع الدراجات النارية في البلاد من أن التقليد وتدفقات المنتجات المتشابهة "يؤديان إلى خفض الأرباح والإضرار بسمعة هذا القطاع".

كما حثت الغرفة على تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، واتباع نهج أكثر تنسيقا تجاه الأسواق الخارجية بما يساعد على زيادة مكانة العلامات التجارية الصينية للدراجات النارية في العالم.

وتعد الصين أكبر مصدر للدراجات النارية في العالم، إذ شحنت 18.23 مليون وحدة في عام 2025، وفقا لغرفة تجارة الدراجات النارية في الصين.