أعلنت بنوك إيرانية، اليوم السبت، تعرض عدد من خدماتها الإلكترونية لاضطرابات تقنية أثرت على تنفيذ المعاملات المصرفية الرقمية، وسط تقارير غير مؤكدة عن احتمال تعرض البنية التحتية لهجوم إلكتروني.

وأفادت وكالة أنباء فارس بأن العطل شمل بنوكا رئيسية من بينها "ملي" (الوطني) و"تجارت" و"صادرات" و"توسعة صادرات"، نتيجة خلل أصاب جزءا من الخدمات الأساسية المرتبطة بشركة الخدمات المعلوماتية الوطنية منذ نحو الساعة الرابعة فجرا.

وأدى العطل إلى تأثر عدد من الخدمات المصرفية، بما في ذلك تطبيقات الهاتف المحمول والخدمات المصرفية عبر الإنترنت وأجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع الإلكترونية وبعض الخدمات المرتبطة بالبطاقات المصرفية.

وتداولت مصادر محلية معلومات عن احتمال وقوع هجوم إلكتروني وراء الاضطراب، إلا أن السلطات والبنوك المعنية لم تؤكد أو تنف هذه الأنباء حتى الآن.

وأكدت التقارير أن الفرق الفنية في البنوك المتضررة تعمل على تشغيل الأنظمة الاحتياطية وإعادة الخدمات تدريجيا إلى وضعها الطبيعي، فيما لم تصدر تقديرات رسمية لحجم التأثير أو موعد استعادة الخدمات بشكل كامل.