بقيمة 110 مليارات دولار.. واشنطن تقر صفقة استحواذ بين عملاقين في هوليود

أعلنت وزارة العدل الأمريكية موافقتها على صفقة استحواذ شركة "باراماونت سكايدانس" على شركة "وارنر براذرز ديسكفري" بقيمة 110 مليارات دولار، بعد مراجعة استمرت 8 أشهر، معتبرة أنه من غير المرجح أن تضر الصفقة بالمنافسة أو بالمستهلكين في سوق الإعلام والترفيه. وتُعد هذه الصفقة إحدى أضخم الصفقات في تاريخ هوليود.

وقالت شعبة مكافحة الاحتكار التابعة للوزارة، في بيان أمس الجمعة نقلته رويترز، إن التحقيق شمل دراسة تأثير الصفقة على خدمات بث الفيديو والتلفزيون التقليدي وصناعة السينما، إلى جانب الاستماع إلى آراء جهات فاعلة في قطاع الترفيه.

وأضافت الوزارة أن مراجعة الصفقة استمرت لمدة 8 أشهر وشملت مراجعة وإنتاج أكثر من مليوني وثيقة ومستند، وأظهرت نتائج التحقيق أن الاندماج المقترح بين الشركتين "سيزيد المنافسة عبر منظومة الإعلام والترفيه، مع فوائد للمستهلكين والعاملين الأمريكيين".

اتجاه للاندماجات

وتأتي الموافقة في وقت يشهد فيه قطاع الإعلام الأمريكي موجة من عمليات إعادة الهيكلة والاندماجات لمواجهة المنافسة المتزايدة من منصات البث العملاقة، وفي مقدمتها "نتفليكس" وديزني وشركات تكنولوجية كبرى.

كما تأتي هذه الصفقة التي تم الاتفاق عليها في فبراير/شباط الماضي بعد معركة تقديم عطاءات استمرت لعدة أشهر بين "باراماونت" و"نتفليكس".

وبحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، فإن الكيان الجديد سيجمع تحت مظلته أصولا إعلامية وترفيهية ضخمة تشمل استوديوهات "باراماونت" و"وارنر براذرز" وشبكة "سي بي إس" وشبكة "سي إن إن" ومنصتي "باراماونت بلس" و"إتش بي أو"، ما يجعله أحد أكبر اللاعبين في صناعة المحتوى عالميا.

وكان أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون قد حذروا من أن مثل هذه الصفقة ستؤدي إلى "سيطرة شركة واحدة على كل ما يشاهده الأمريكيون على التلفزيون تقريبا".

منافسة شديدة

وشكرت شركة "باراماونت" وزارة العدل على مراجعتها للصفقة وإقرارها، مؤكدة أن الاندماج "سيمكن الشركة من المنافسة بصورة أفضل في سوق يتسم بمنافسة شديدة".

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وقالت الشركة في بيانها إنها ستواصل العمل لإتمام الصفقة "في أقرب وقت ممكن من أجل أن يستفيد منها المستهلكون والمبدعون وقطاع الترفيه ككل".

وفي سياق متصل، أشارت تقارير لوسائل إعلام أمريكية، وبينها "بوليتيكو" و"أكسيوس" ، إلى أن الصفقة ما تزال بحاجة لاستكمال بعض الإجراءات التنظيمية خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك مراجعات محتملة من سلطات المنافسة في أسواق أخرى مثل الاتحاد الأوروبي.

كما لفتت تقارير إعلامية إلى أن لاري إليسون – والد الرئيس التنفيذي لباراماونت ديفيد إليسون – عزز علاقاته بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال السنوات الأخيرة، وهو ما أثار تساؤلات من بعض منتقدي الصفقة، رغم عدم إشارة وزارة العدل إلى أي اعتبارات سياسية في قرارها.

وقالت السناتور الأمريكية البارزة إليزابيث وارن، وهي ديمقراطية، عند بدء المفاوضات الخاصة بالصفقة في ديسمبر/كانون الأول الماضي إن "أي اندماج بين باراماونت سكايدانس ووارنر براذرز سيكون كارثة لمكافحة الاحتكار، وهو بالضبط ما سُنت من أجله قوانين مكافحة الاحتكار لدينا".

وأضافت وارن أن "العرض المفروض مدعوم من لدن صفوة من رفاق ترمب.. وهذا يثير تساؤلات جدية حيال استغلال النفوذ والمحاباة السياسية ومخاطر الأمن القومي".

وقال الرئيس ترمب حينها إن كلا الطرفين المتنافسين "ليسا صديقين لي"، وإنه يريد "القيام بما هو صحيح".