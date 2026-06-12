سهم سبيس إكس يقفز بأول ظهور في البورصة وماسك يصبح أول تريليونير

بدأت أسهم شركة سبيس إكس التداول في بورصة ناسداك تحت الرمز SPCX عند 150 دولارا للسهم، مرتفعة 11% عن سعر الطرح العام الأولي البالغ 135 دولارا، قبل أن يواصل السهم الصعود إلى 166.48 دولار وقت كتابة هذه السطور، لتقفز القيمة السوقية التقديرية للشركة إلى نحو 2.18 تريليون دولار.

بهذا الإدراج، أصبح مؤسس سبيس إكس إيلون ماسك أول تريليونير في العالم، وفق تقديرات وول ستريت جورنال، بعدما كانت حصته في الشركة تُقدر بنحو 690 مليار دولار عند سعر الطرح، ثم ارتفعت نظريا إلى نحو 851 مليار دولار مع صعود السهم إلى 166.48 دولار.

لا تقف ثروة ماسك عند سبيس إكس، إذ بلغت قيمة حصته في تسلا نحو 280.1 مليار دولار وفق آخر سعر متاح للسهم، استنادا إلى إفصاح يملك بموجبه 717.1 مليون سهم وخيار قابل للممارسة، ما يرفع مجموع حصتيه في الشركتين وحدهما إلى أكثر من 1.13 تريليون دولار، من دون احتساب أصول أخرى مثل نيورالينك أو ذا بورنغ كومباني.

الطرح الأكبر

جمعت سبيس إكس 75 مليار دولار من بيع 555.6 مليون سهم، في أكبر طرح عام أولي في الأسواق على الإطلاق، متجاوزة بذلك طرح أرامكو السعودية في 2019، الذي جمع 29.4 مليار دولار بعد تفعيل خيار التخصيص الإضافي.

وتظهر نشرة الطرح الأوروبية أن العرض العالمي الأولي شمل 555.6 مليون سهم من الفئة "أ"، مع خيار تخصيص إضافي يصل إلى 83.3 مليون سهم، كما أن عدد أسهم الفئتين "أ" و"ب" القائمة بعد الطرح يبلغ نحو 13.08 مليار سهم، وهو ما يجعل حركة كل دولار في سعر السهم تضيف أو تمحو أكثر من 13 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة.

وعند السعر الحالي البالغ 166.48 دولار، تكون سبيس إكس قد ارتفعت 23.3% فوق سعر الطرح، متجاوزة عتبة تريليوني دولار بسرعة في أول جلسة تداول، وهي قفزة تعكس طلبا كبيرا على الشركة، لكنها تعني أيضا أن السوق يسعر وعود النمو المستقبلي لا نتائج الأرباح الحالية وحدها.

شركة هجينة

دخلت شركة سبيس إكس السوق ككيان يجمع خدمات الإطلاق الفضائي، والإنترنت عبر الأقمار الصناعية من خلال ستارلينك، وأنشطة الذكاء الاصطناعي بعد دمج إكس إيه آي ومنصة إكس في حساباتها.

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وتكشف النشرة أن إيرادات الشركة بلغت 18.67 مليار دولار في 2025، مقابل 14.02 مليار دولار في 2024، لكنها سجلت خسارة صافية قدرها 4.94 مليارات دولار في 2025، كما بلغت إيرادات الربع الأول من 2026 نحو 4.69 مليارات دولار، مقابل خسارة صافية فصلية قدرها 4.28 مليارات دولار.

جاءت أكبر مساهمة في الإيرادات من قطاع الاتصال، الذي يضم ستارلينك، إذ سجل 11.39 مليار دولار في 2025، مقابل 4.09 مليارات دولار لقطاع الفضاء و3.2 مليارات دولار لقطاع الذكاء الاصطناعي، بينما بلغ عدد مشتركي ستارلينك 10.3 ملايين مشترك بنهاية مارس/آذار 2026، بزيادة سنوية 105%.

يستند المستثمرون في رهانهم إلى سجل تشغيلي يشمل تنفيذ سبيس إكس 165 عملية إطلاق لصواريخ فالكون 9 في 2025، منها 157 عملية باستخدام معززات سبق إطلاقها، كما نفذت 40 إطلاقا خلال الربع الأول من 2026، لكن جزءا كبيرا من هذه القدرة بات يُستخدم داخليا لدعم ستارلينك، لا فقط لخدمة عملاء خارجيين.

مخاطر التقييم

رغم الحماس الذي صاحب التداول، تقول نشرة الطرح إن الاستثمار في السهم ينطوي على مخاطر، بينها احتمال تأخر تطوير صاروخ ستارشيب أو عدم تحقيق وتيرة الإطلاق وإعادة الاستخدام المطلوبة، إضافة إلى مخاطر التراخيص التنظيمية واتصالات الأقمار الصناعية والطيف الترددي وحوادث الإطلاق.

وتزداد حساسية هذه المخاطر لأن التقييم الحالي يفترض أن تتحول ستارلينك والذكاء الاصطناعي والحوسبة المدارية إلى مصادر أرباح ضخمة، بينما لا تزال الشركة تسجل خسائر صافية، وتحتاج إلى إنفاق رأسمالي وتشغيلي كبير لدعم إطلاق الأقمار الصناعية وتطوير ستارشيب والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وتوضح النشرة أن ماسك سيظل مسيطرا على أكثر من 50% من قوة التصويت في أسهم الشركة، ما يمنحه القدرة على التحكم في اختيار مجلس الإدارة وقرارات تتطلب موافقة المساهمين، كما ستصنف سبيس إكس شركة خاضعة للسيطرة وفق قواعد ناسداك.