نيويورك تايمز: آلاف الموظفين في "سبيس إكس" قد يصبحون مليونيرات

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن آلاف الموظفين العاملين في شركة سبيس إكس، أكبر شركة فضاء خاصة في العالم، قد يصبحون مليونيرات بين ليلة وضحاها عقب إدراج أسهم الشركة في بورصة ناسداك.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن الطرح العام لسبيس إكس قد يطلق موجة ضخمة من الثروات الجديدة إذ سجل السهم ارتفاعات قوية عند بدء التداول اليوم الجمعة.

وتفتح بورصة نيويورك وبورصة ناسداك في تمام الساعة 9:30 صباحا بالتوقيت المحلي لنيويورك (13:30 بتوقيت غرينتش)، ولكن من المرجح ألا يبدأ تداول السهم قبل منتصف جلسة تداول اليوم، مع قيام البورصة بجمع أوامر البيع والشراء.

وحددت شركة "سبيس إكس" سعر الاكتتاب العام الأولي عند 135 دولارا للسهم الواحد، وباعت 555.56 مليون سهم.

ورغم أن فئات عديدة ستستفيد كثيرا من إدراج أسهم الشركة في البورصة الأمريكية مثل رئيس الشركة الملياردير إيلون ماسك، ومستثمري رأس المال المغامر وصناديق الاستثمار ومقربين من ماسك، إلا أن الفئة التي ستعرف أكبر تحول مالي في حياتهم هي موظفو سبيس إكس الحاليون والسابقون ممن يملكون أسهما فيها.

موظفون سابقون وحاليون

وتوظف "سبيس إكس" 22 ألفا شخص، إلى جانب مئات الموظفين الذين عملوا فيها خلال السنوات الماضية، وقد حصل عدد منهم على أسهم فيها ضمن حزم التعويضات الوظيفية، وتفيد تقديرات صحيفة "نيويورك تايمز" أن الطرح العام الأولي قد يحول قرابة 4 آلاف و400 موظف حالي وسابق في سبيس إكس إلى مليونيرات بمجرد بدء تداول أسهمها في البورصة.

ووفقا لتحليل أجراه موقع "هيل كوم "(وهي منصة استثمارية مقرها سان فرانسيسكو غربي الولايات المتحدة)، فإنه من المتوقع أن يجني نحو 400 موظف في الشركة الأمريكية 100 مليون دولار أو أكثر.

وتشير الصحيفة الأمريكية إلى بعض هؤلاء الموظفين في سبيس إكس، ومنهم تريفور هايز (37 عاما) الذي اشتغل فيها لمدة 12 عاما وهو يمتلك أكثر من 100 ألف سهم اكتسبها تدريجيا خلال سنوات عمله، وباحتساب سعر السهم الواحد فإن القيمة السوقية لأسهم هايز ستصل إلى 13.5 مليون دولار على الأقل.

إعلان

ويقول هايز الذي عمل مهندس إطلاق في "سبيس إكس" ويعتبر نفسه الآن في حالة شبه تقاعد "إنه رقم لا يصدق".

ويمثل الاكتتاب العام القياسي تتويجا لطموحات ماسك في قطاعي الفضاء والتكنولوجيا، وجذب أعدادا هائلة من المستثمرين الأفراد إلى السوق.

ونجحت شركة سبيس إكس، والتي تشكل إلى جانب شركة تسلا للسيارات الكهربائية العمود الفقري لإمبراطورية الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، في جمع رقم قياسي بلغ 75 مليارا دولار من طرحها العام الأولي أمس الخميس، مما يعكس حماس المستثمرين لمشروعات ماسك.