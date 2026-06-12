أفادت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن قيمة التنبؤان على الدولة التي ستفوز بكأس العالم في عام 2026 بلغت نحو ملياري دولار، قبل أكثر من 5 أسابيع على المباراة النهائية، مما يجعلها أكبر المراهنات المسجلة في التاريخ.

وأضافت الصحيفة البريطانية أنه قبل انطلاق أولى مباريات البطولة الخميس في المكسيك بلغت قيمة الرهانات على الفائز بكأس العالم على منصة التنبؤ الشهيرة "بولي ماركت" وحدها 1.8 مليار دولار، علاوة على رهانات بقيمة 120 مليون دولار على منصة التنبؤات "كالشي"، والتي تركز على السوق الأمريكية.

وأوضحت الصحيفة أن شركات التنبو تتنافس للاستفادة من كأس العالم من خلال تقديم رهانات جديدة، وإنفاق مبالغ طائلة على الإعلانات.

حملات إعلانية للتنبؤات

ووقّع موقع "بولي ماركت" للتبنؤ اتفاقية شراكة مع مواقع رياضية، من بينها موقع "ون فوتبال" لتقديم الإعلانات عن أنشطته للمراهنة خلال مباريات كأس العالم.

وفي السياق ذاته، أطلق موقع "كالشي"، أكبر منصة للتبنؤ تعمل وفق القواعد المنظمة لعمل هذا النشاط في الولايات المتحدة الأمريكية، حملته لكأس العالم الأسبوع الماضي بإعلان يظهر فيه المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو. كما يقدم الموقع هدايا مجانية لعملائه، بما في ذلك تذاكر لحضور نهائي كأس العالم في نيويورك.

واتسع نطاق أنشطة شركات التنبؤات، وتخضع بعضها حاليا لتحقيقات حول رهانات على نزاعات عالمية بناء على تسرب معلومات بشأنها من مصادر داخلية.

وأوضحت الصحيفة أن سوق التنبؤات يخضع للتدقيق من جانب جهات قضائية أمريكية بسبب تقديمه فرصا تتعلق بالنزاعات العالمية مثل حرب إيران، واحتمال قيامه بتسهيل "أشكال جديدة من التلاعب بالسوق"، حسب وصف الصحيفة.

"أكبر فرصة مراهنات في التاريخ"

وأشارت "فايننشال تايمز" إلى أن العدد الكبير من الفرق المشاركة في هذه البطولة، والذي يبلغ 48 فريقا، أدى إلى زيادة عدد مبارياتها، مقارنة بالبطولة السابقة في عام 2022، وهو ما وصفه مديرو شركات التبنؤات بأنها "أكبر فرصة للمراهنات في التاريخ"، وفق الصحيفة.

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وتشير تقديرات مجموعة ماكواري الأسترالية للخدمات المالية إلى أن قيمة الرهانات المتعلقة بكأس العالم في جميع مواقع المراهنات قد تتجاوز 50 مليار دولار هذا العام، وفق ما نقلته الصحيفة، مقارنة برهانات بقيمة 35 مليار دولار خلال كأس العالم السابق في 2022.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنه، وفق توقعات مجموعة "ماكواري" المالية، قد تصل المراهنات إلى 500 مليون دولار على نتيجة كل مباراة.

وأوضحت "بي بي سي" أن الجماعات والهيئات التي تسعى لزيادة الوعي بمخاطر المقامرة حذرت من أن المراهنة على نتائج مباريات كأس العالم تخلق نوعا من "الإدمان على المراهنات".

لكن الجهة المنظمة لعمل شركات التنبؤات في بريطانيا أكدت، حسب ما نقلته "بي بي سي"، أن هناك الكثير من الإجراءات التي تم اتخاذها لحماية المتعاملين مع شركات المراهنات التي تعمل بشكل منظم وفق القانون.

وفي السياق، أوضح المحلل في شركة ماكواري "تشاد بينيون" في مقابلة مع "بي بي سي" أن الارتفاع المتوقع في عائدات المراهنات يرجع في المقام الأول إلى زيادة عدد الفرق المشاركة في بطولة هذا العام من 32 إلى 48 فريقا.