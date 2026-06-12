كالكاليست: شركة إسرائيلية كبرى تستبعد السيارات الصينية من أسطولها

بدأت شركة "إلبيت سيستمز"، إحدى أكبر الشركات العسكرية في إسرائيل، تنفيذ خطة للتخلي التدريجي عن السيارات الصينية ضمن أسطول التأجير الخاص بموظفيها، في خطوة تعكس اتساع المخاوف الأمنية المرتبطة بالتكنولوجيا الصينية داخل المؤسسات الإسرائيلية الحساسة.

وذكرت صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية أن الشركة أبلغت موظفيها بأن المركبات الصينية ستخرج تدريجيا من أسطول التأجير، على أن تبدأ العملية خلال الأشهر المقبلة باستبدال عشرات السيارات المخصصة لكبار الموظفين فور انتهاء عقود التأجير الحالية.

وأضافت الصحيفة أن العملية لن تكون فورية، بل ستمتد على مدى عدة أشهر وحتى العام المقبل، بحيث تُستبدل السيارات الصينية بمركبات من منشأ غير صيني عند انتهاء كل عقد تأجير. وامتنعت "إلبيت" عن التعليق على ما أوردته الصحيفة.

أسطول يضم 4400 مركبة

وبحسب "كالكاليست"، يضم أسطول "إلبيت" حاليا نحو 4 آلاف و400 مركبة، تشمل عددا من الطرازات المصنعة في الصين، من بينها سيارات "بي واي دي" و"جيلي".

وجاء القرار بعد أيام من إدراج وزارة الحرب الأمريكية (بنتاغون) شركة "بي واي دي" ضمن عدة شركات صينية كبرى، التي تعتبرها واشنطن ذات صلات محتملة بالمؤسسة العسكرية الصينية، وهي خطوة وصفتها الصحيفة الإسرائيلية بأنها أضافت بعدا جديدا للجدل المتصاعد حول استخدام المركبات الصينية في قطاعات حساسة.

قيود عسكرية تتوسع

وربطت صحيفة "كالكاليست" خطوة شركة "إلبيت" بإجراءات سبق أن اتخذها الجيش الإسرائيلي بشأن المركبات الصينية.

فقد كشفت الصحيفة سابقا أن الجيش الإسرائيلي بدأ في العام الماضي فرض قيود على دخول السيارات الصينية إلى القواعد العسكرية المرتبطة بالاستخبارات والتكنولوجيا، قبل أن يتوسع القرار لاحقا ليشمل جميع القواعد العسكرية الإسرائيلية.

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وأشارت الصحيفة إلى أن هذه التطورات دفعت شركات عاملة في القطاعات الدفاعية إلى إعادة تقييم سياساتها المتعلقة بأساطيل المركبات، في ضوء الاعتبارات الأمنية المتزايدة.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 أن قرار الجيش سحب مئات المركبات الصينية الصنع من ضباطه جاء عقب تقييم أمني خلص إلى وجود خطر فعلي لتسرب معلومات حساسة أو تنفيذ عمليات تجسس عبر أنظمة هذه المركبات، التي قدَّر عددها آنذاك (نوفمبر الماضي) بنحو 700 مركبة، معظمها من طراز "شيري".

وبحسب تقرير "كالكاليست"، سيعتمد موظفو شركة "إلبيت" مستقبلا على سيارات هجينة وكهربائية من إنتاج شركات كورية ويابانية وأوروبية.

انعكاسات تتجاوز "إلبيت"

ولا تبدو الخطوة معزولة عن اتجاه أوسع داخل إسرائيل تجاه السيارات الكهربائية الصينية.

فقد ذكرت "كالكاليست" الأسبوع الماضي أن الحكومة الإسرائيلية ألغت مناقصة لشراء سيارات كهربائية لأسطول السيارات الرسمية، بعدما كانت غالبية الشركات المتنافسة من المصنعين الصينيين، إلى جانب شركة "تسلا" الأمريكية.

ونقلت الصحيفة عن الإشعار الذي وُجه إلى المشاركين في المناقصة أن لجنة العطاءات قررت إلغاء "جميع المسارات المتعلقة بتوريد المركبات الكهربائية في الفئات المختلفة".

غير أن مصادر مرتبطة بالمناقصة أوضحت لـ"كالكاليست" أن القرار لم يرتبط بمشاركة الشركات الصينية بحد ذاتها، وإنما جاء نتيجة اعتبارات تتعلق بالكلفة وتفضيل الانتظار لحين طرح نماذج جديدة بأسعار أكثر تنافسية.

الأمن والتكلفة

وتعكس هذه التطورات تصاعد الاعتبارات الأمنية في القرارات المرتبطة بالمشتريات المدنية داخل المؤسسات الإسرائيلية المرتبطة بالقطاع العسكري، في وقت كانت السيارات الصينية قد نجحت خلال السنوات الأخيرة في تعزيز حضورها داخل السوق الإسرائيلية بفضل أسعارها التنافسية وسرعة انتشارها في قطاع المركبات الكهربائية.

ففي تقرير لوكالة شينخوا الصينية نشر في أوائل مايو/أيار الماضي، تصدرت السيارات الصينية قائمة أكبر السيارات المستوردة مبيعا في السوق الإسرائيلية في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، وذلك بنحو 48 ألفا و627 سيارة، 75.6% منها سيارات كهربائية، وذلك وفقا لإحصائيات رابطة مستوردي السيارات في إسرائيل.

لكن انتقال الجدل داخل إسرائيل من ساحات المنافسة التجارية إلى المؤسسات الأمنية والعسكرية قد يفرض تحديات إضافية أمام المصنعين الصينيين في إسرائيل، خاصة مع توسع القيود المفروضة على استخدام منتجاتهم داخل القطاعات الحساسة، واستمرار التدقيق في العلاقة بين الاعتبارات الأمنية ومتطلبات التحول نحو المركبات الكهربائية الأقل تكلفة.