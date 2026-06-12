تقرير لشركة فيزا.. ارتفاع التحويلات المالية الرقمية في السعودية 20%

أفاد تقرير لشركة فيزا للائتمان بزيادة استخدام التطبيقات الرقمية في المعاملات المالية اليومية بعدة دول عبر العالم عام 2025، مقارنة بالوسائل المالية التقليدية للمدفوعات، مثل النقد والشيكات، التي بات ينظر إليها بشكل متزايد على أنها تحمل درجة أعلى من المخاطر.

وأوضح تقرير شركة فيزا، الذي صدر أمس الخميس ويحمل عنوان "تبني المعاملات المالية الرقمية في 2025″، أن السعودية من بين الدول التي شهدت تصاعدا في استخدام التطبيقات الرقمية لإجراء المعاملات المالية، وذلك من بين 20 دولة شملها استطلاع أجراه معدو التقرير في مختلف مناطق العالم، وشملت نحو 44 ألف عملية استلام وإرسال الأموال عبر تطبيقات رقمية.

ووفق تقرير شركة فيزا فإن نسبة 67% ممن شملهم الاستطلاع في السعودية يفضلون استلام الأموال رقميا عبر التطبيقات بدلا من التوجه لاستلامها بأنفسهم، وذلك بزيادة قدرها 20% عن العام السابق.

أكثر سهولة وأمانا

ويرجع الإقبال على التطبيقات الرقمية في السعودية، حسب التقرير، إلى سهولة الاستخدام والأمان. فقد أشار 47% من المشاركين في التقرير في السعودية إلى أنه يتم إرسال واستلام الحوالات المالية بأمان وخصوصية وسرعة، بينما أشار 45% إلى سهولة استخدامها للإرسال والاستلام، و43% إلى راحة البال عند الاعتماد عليها لإجراء المعاملات المالية.

ولا تزال التحويلات الرقمية من المواقع الفعلية الطريقة الأكثر شيوعا لإرسال الأموال وفقا لنسبة 59% من الذين تم استطلاع آرائهم في السعودية.

وأوضح تقرير شركة فيزا أنه على الرغم من الانخفاض الطفيف في التحويلات المالية في الشرق الأوسط عموما، وهو انخفاض بنسبة 6%، إلا أن غالبية المستطلعة آراؤهم لا يزالون يرسلون ويستقبلون الأموال مرة واحدة على الأقل سنويا.

ورغم هذا الانخفاض، لا تزال نسبة التحويلات المالية السنوية مرتفعة بشكل استثنائي مقارنة بالمناطق الأخرى التي شملها التقرير.

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وفي السعودية لا تزال نسبة من يتوقعون إرسال أو استقبال الأموال ثابتة تقريبا عند 28%، مقارنة بالعام الماضي.

أسباب إرسال التحويلات المالية

يوضح تقرير شركة فيزا أن أهم أسباب إرسال التحويلات المالية من السعودية للخارج هي:

تلبية احتياجات إنسانية عامة، وهي أهم الأسباب.

التحويلات بشكل دوري.

التحويلات لأسباب طارئة.

أما أهم أسباب استلام التحويلات المالية في السعودية فهي زيادة قيمة الحسابات الشخصية والاستثمار.

مزايا التحويلات الرقمية

وتشير دراسة شركة فيزا إلى أن إرسال الحوالات الرقمية من مواقع فعلية هي الطريقة الأكثر أمانا، وذلك حسب ما قاله نحو 33% من المشاركين من السعودية.

وأشار نحو 38% من المشاركين في الاستطلاع في السعودية إلى أنهم لم يواجهوا أي مشكلة في إرسال واستلام الحوالات المالية عبر المعاملات الرقمية.

لكن نحو 27% من المشاركين في الاستطلاع أشاروا إلى ارتفاع الرسوم، باعتباره أبرز عائق أمام إرسال واستلام الحوالات المالية.

كما أشارت نسبة 41% في السعودية إلى صعوبة الذهاب إلى مقر فعلي لإرسال الحوالات المالية.