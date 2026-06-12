اقتصاد|السعودية

تقرير لشركة فيزا.. ارتفاع التحويلات المالية الرقمية في السعودية 20%

حفظ

Saudi traders monitor stocks at the Saudi Investment Bank in Riyadh October 8, 2008. Saudi Arabia's central bank said on Wednesday there was no need to provide emergency funds to banks in the world's largest oil exporter as the financial sector faced no shortage in liquidity. REUTERS/Fahad Shadeed (SAUDI ARABIA)
67% ممن شملهم الاستطلاع في السعودية يفضلون استخدام التطبيقات الرقمية في المعاملات المالية (رويترز)
Published On 12/6/2026

أفاد تقرير لشركة فيزا للائتمان بزيادة استخدام التطبيقات الرقمية في المعاملات المالية اليومية بعدة دول عبر العالم عام 2025، مقارنة بالوسائل المالية التقليدية للمدفوعات، مثل النقد والشيكات، التي بات ينظر إليها بشكل متزايد على أنها تحمل درجة أعلى من المخاطر.

وأوضح تقرير شركة فيزا، الذي صدر أمس الخميس ويحمل عنوان "تبني المعاملات المالية الرقمية في 2025″، أن السعودية من بين الدول التي شهدت تصاعدا في استخدام التطبيقات الرقمية لإجراء المعاملات المالية، وذلك من بين 20 دولة شملها استطلاع أجراه معدو التقرير في مختلف مناطق العالم، وشملت نحو 44 ألف عملية استلام وإرسال الأموال عبر تطبيقات رقمية.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

ووفق تقرير شركة فيزا فإن نسبة 67% ممن شملهم الاستطلاع في السعودية يفضلون استلام الأموال رقميا عبر التطبيقات بدلا من التوجه لاستلامها بأنفسهم، وذلك بزيادة قدرها 20% عن العام السابق.

أكثر سهولة وأمانا

ويرجع الإقبال على التطبيقات الرقمية في السعودية، حسب التقرير، إلى سهولة الاستخدام والأمان. فقد أشار 47% من المشاركين في التقرير في السعودية إلى أنه يتم إرسال واستلام الحوالات المالية بأمان وخصوصية وسرعة، بينما أشار 45% إلى سهولة استخدامها للإرسال والاستلام، و43% إلى راحة البال عند الاعتماد عليها لإجراء المعاملات المالية.

ولا تزال التحويلات الرقمية من المواقع الفعلية الطريقة الأكثر شيوعا لإرسال الأموال وفقا لنسبة 59% من الذين تم استطلاع آرائهم في السعودية.

وأوضح تقرير شركة فيزا أنه على الرغم من الانخفاض الطفيف في التحويلات المالية في الشرق الأوسط عموما، وهو انخفاض بنسبة 6%، إلا أن غالبية المستطلعة آراؤهم لا يزالون يرسلون ويستقبلون الأموال مرة واحدة على الأقل سنويا.

ورغم هذا الانخفاض، لا تزال نسبة التحويلات المالية السنوية مرتفعة بشكل استثنائي مقارنة بالمناطق الأخرى التي شملها التقرير.

إعلان

وفي السعودية لا تزال نسبة من يتوقعون إرسال أو استقبال الأموال ثابتة تقريبا عند 28%، مقارنة بالعام الماضي.

A Saudi money changer, pictured through glass, arranges U.S banknotes at a currency exchange shop in Riyadh, Saudi Arabia September 29, 2016. REUTERS/Faisal Al Nasser TPX IMAGES OF THE DAY
التحويلات الرقمية أسهل وأكثر أمانا بالنسبة لكثيرين (رويترز)

أسباب إرسال التحويلات المالية

يوضح تقرير شركة فيزا أن أهم أسباب إرسال التحويلات المالية من السعودية للخارج هي:

  • تلبية احتياجات إنسانية عامة، وهي أهم الأسباب.
  • التحويلات بشكل دوري.
  • التحويلات لأسباب طارئة.

أما أهم أسباب استلام التحويلات المالية في السعودية فهي زيادة قيمة الحسابات الشخصية والاستثمار.

مزايا التحويلات الرقمية

وتشير دراسة شركة فيزا إلى أن إرسال الحوالات الرقمية من مواقع فعلية هي الطريقة الأكثر أمانا، وذلك حسب ما قاله نحو 33% من المشاركين من السعودية.

وأشار نحو 38% من المشاركين في الاستطلاع في السعودية إلى أنهم لم يواجهوا أي مشكلة في إرسال واستلام الحوالات المالية عبر المعاملات الرقمية.

لكن نحو 27% من المشاركين في الاستطلاع أشاروا إلى ارتفاع الرسوم، باعتباره أبرز عائق أمام إرسال واستلام الحوالات المالية.

كما أشارت نسبة 41% في السعودية إلى صعوبة الذهاب إلى مقر فعلي لإرسال الحوالات المالية.

المصدر: الجزيرة

إعلان