استقطب الطرح العام الأولي لشركة "سبيس إكس " طلبات من المستثمرين الأفراد تجاوزت 70 مليار دولار، مع اقتراب الشركة من تنفيذ ما قد يصبح أكبر إدراج في تاريخ أسواق المال العالمية.

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر وصفتها بالمطلعة توقعها تخصيص ما لا يقل عن 20% من الأسهم المطروحة للمستثمرين الأفراد، إلا أن حجم الطلب الكبير يعني أن جزءا كبيرا من الراغبين في الاكتتاب لن يحصلوا على كامل الكميات المطلوبة.

وتسعى الشركة إلى جمع نحو 75 مليار دولار من الطرح، ما يمنحها تقييما سوقيا يقارب 1.8 تريليون دولار، متجاوزة بذلك الرقم القياسي المسجل باسم أرامكو السعودية عند 29.4 مليار دولار في طرح عام 2019.

إقبال مؤسسي

أشارت المصادر إلى أن "سبيس إكس " تلقت طلبات من نحو ألف مستثمر مؤسسي، فيما من المتوقع أن تبقى شروط الطرح دون تغيير، بما يشمل سعر السهم البالغ 135 دولارا وعدد الأسهم المطروحة البالغ 555.6 مليون سهم.

كما تتجه الشركة إلى تخصيص أقل من 10% من الأسهم للمستثمرين الدوليين، بينما رفعت حصة اليابان من التخصيص إلى 2.5 مليار دولار مقارنة مع ملياري دولار سابقا.

ومن المنتظر أن تبدأ أسهم الشركة التداول في بورصة ناسداك تحت الرمز "SPCX " بعد استكمال عملية التسعير.

ويأتي الطرح في وقت تستعد فيه شركات كبرى في قطاع الذكاء الاصطناعي لدخول أسواق المال، إذ تقدمت "أوبن إيه آي " بطلب سري للإدراج هذا الأسبوع، بعد أيام من خطوة مماثلة لشركة "أنثروبيك ".

وتشير تقديرات بلومبيرغ إلى أن "سبيس إكس " و "أوبن إيه آي " و "أنثروبيك " قد تضيف مجتمعة نحو 3.6 تريليونات دولار إلى القيمة السوقية للأسهم الأمريكية، ما يمهد لواحدة من أكبر موجات الطروحات في تاريخ القطاع التكنولوجي.

ويقود عملية الطرح تحالف من البنوك الاستثمارية الكبرى يضم غولدمان ساكس ومورغان ستانلي وبنك أوف أمريكا وسيتي غروب وجيه بي مورغان، إلى جانب 18 مؤسسة مالية أخرى.

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