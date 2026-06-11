أوبك تخفض توقعات نمو الطلب على النفط في 2026

خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2026 إلى 970 ألف برميل يوميا، في ثاني تعديل بالخفض على التوالي، مع استمرار تأثير الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في إمدادات الطاقة وحركة الشحن عبر مضيق هرمز.

وقالت أوبك في تقريرها الشهري إن توقعاتها الجديدة تقل عن تقديراتها السابقة البالغة 1.17 مليون برميل يوميا، لكنها أبقت على رؤية أكثر تفاؤلا من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ووكالة الطاقة الدولية، اللتين تتوقعان انخفاض الطلب على النفط هذا العام بسبب الحرب.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 رويترز: إنتاج أوبك عند أقل مستوى منذ عام 2000

رويترز: إنتاج أوبك عند أقل مستوى منذ عام 2000 list 2 of 2 انقطاع الكهرباء يشل أسواق الخرطوم ويضاعف الخسائر end of list

ورفعت أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2027 إلى 1.73 مليون برميل يوميا، بزيادة 190 ألف برميل يوميا عن التقديرات السابقة، وقالت إن الاستهلاك قد يتحسن في وقت لاحق رغم اضطرابات الإمدادات الحالية.

وقالت المنظمة في تقريرها إن "الأداء الاقتصادي العالمي لا يزال قويا في النصف الأول من 2026 على الرغم من استمرار التوتر الجيوسياسي"، وأبقت توقعاتها للنمو الاقتصادي دون تغيير.

وتراجع خام برنت بنسبة 0.42% ليسجل 92.71 دولارا للبرميل وقت كتابة هذه السطور، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.14% ليسجل 90.16 دولارا، مع تقييم المستثمرين أثر التصعيد في الشرق الأوسط على الإمدادات والطلب.

هرمز والإمدادات

جعلت الحرب مضيق هرمز، أحد أهم ممرات النفط في العالم، في حكم المغلق، مما أثر في ملايين البراميل من إنتاج الشرق الأوسط، ورفع تكاليف الوقود على المستهلكين والشركات عالميا.

وأعلنت إيران أمس إغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط والسفن التجارية، وقال إن أي سفينة تحاول المرور ستتعرض لإطلاق النار، بينما قال الجيش الأمريكي إن السفن التجارية تواصل المرور عبر المضيق، ونفى تعرض أي سفن حربية أمريكية للاستهداف هناك.

إعلان

ونقلت رويترز عن المحللة لدى إم يو إف جي، سوجين كيم، قولها إن التصعيد يضيف مزيدا من الضبابية إلى مفاوضات وقف إطلاق النار الهشة، ويهدد باستمرار انقطاع الإمدادات الذي يعرقل صادرات النفط الخام والوقود والغاز الطبيعي المسال العالمية منذ بدء الصراع.

في السياق نقلت رويترز عن 3 مصادر إيرانية ومسؤول أوروبي لم تسمهم قولهم إن الولايات المتحدة وإيران تتبادلان الرسائل بشأن تفاصيل مذكرة تفاهم بعد التوصل إلى تفاهم سياسي، لكن بعض القضايا لا تزال تحتاج إلى نقاش تفصيلي، بينها آلية الإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة.

ويحد ضعف الطلب الصيني على الوقود من ارتفاع أسعار النفط المدفوع بالحرب، إذ تشير بيانات إلى انخفاض استهلاك البنزين والديزل، إلى جانب تراجع واردات الخام.

إنتاج أوبك بلس

اتفق تحالف أوبك بلس، الذي يضم أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، على استئناف زيادة الإنتاج اعتبارا من أبريل/نيسان، لكن إغلاق مضيق هرمز يجعل تنفيذ الزيادة مستحيلا في ظل تعطل حركة الشحن وتراجع صادرات بعض المنتجين.

وأظهر تقرير أوبك، استنادا إلى مصادر ثانوية تستخدمها المنظمة لرصد إنتاجها، أن متوسط إنتاج أوبك بلس من الخام بلغ 33.13 مليون برميل يوميا في مايو/أيار، بانخفاض 190 ألف برميل يوميا عن أبريل/نيسان.

وسجلت إيران أكبر انخفاض في الإنتاج، في حين أشارت بيانات تتبع ناقلات النفط إلى تراجع صادراتها بشكل حاد في مايو/أيار بسبب الحصار الأمريكي.

وتضمن رقم مايو/أيار إنتاج الإمارات، التي انسحبت من أوبك وأوبك بلس في الأول من الشهر نفسه.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت 7.2 ملايين برميل إلى 426.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 5 يونيو/حزيران، مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع لرويترز بانخفاض قدره 4 ملايين برميل.

وقالت شركات تكرير هندية إنها حصلت على ما يكفي من النفط الخام لتلبية احتياجاتها حتى أغسطس/آب على الأقل، رغم إعلان الهند تعرض سفينة لهجوم قبالة ميناء شناص في عمان في واقعة هي الثالثة من نوعها هذا الأسبوع، وفق رويترز.