"سبيس إكس" على الأبواب.. 8 أجوبة تشرح معنى الطرح العام الأولي

مع اقتراب موجة طروحات عامة مرتقبة لشركات أمريكية كبرى، في مقدمتها "سبيس إكس" و"أوبن إيه آي" و"أنثروبيك"، عاد مصطلح الطرح العام الأولي إلى واجهة النقاش في أسواق المال العالمية، ليس بوصفه إجراء فنيا لإدراج الأسهم فقط، بل باعتباره لحظة فاصلة في عمر الشركات، تنتقل فيها من الملكية الخاصة المحدودة إلى الملكية العامة المفتوحة أمام المستثمرين.

وتزداد أهمية هذا النقاش مع تقديرات تشير إلى أن هذه الطروحات قد تضيف تريليونات الدولارات إلى القيمة السوقية للأسهم الأمريكية، في واحدة من أكبر موجات الإدراج المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والفضاء.

لكن الزخم الكبير لا يلغي الأسئلة الجوهرية حول التقييمات، والربحية، والمخاطر، وقدرة الأسواق على استيعاب شركات تسعّر اليوم على أساس توقعات مستقبلية أكثر من اعتمادها على أرباح حالية مستقرة.

وفيما يلي 8 أسئلة وأجوبة تشرح معنى الطرح العام الأولي، وآلية تنفيذه، وفوائده، ومخاطره، وأثره في ثقة المستثمرين والأسواق.

1- ما المقصود بالطرح العام الأولي؟

الطرح العام الأولي هو العملية التي تبيع من خلالها شركة خاصة جزءا من أسهمها للجمهور لأول مرة، لتصبح شركة مدرجة في البورصة وقابلة للتداول بين المستثمرين.

قبل الطرح، تكون ملكية الشركة محصورة عادة بين المؤسسين، وصناديق رأس المال المخاطر، والمستثمرين الأوائل، وربما الموظفين. أما بعد الإدراج، فيصبح بإمكان الأفراد والمؤسسات وصناديق الاستثمار شراء السهم وبيعه في السوق.

ويرى المحلل الاقتصادي محمد ممدوح النويلة أن الطرح الأولي يعني، ببساطة، انتقال الشركة من ملكية خاصة محدودة إلى شركة يستطيع عموم المستثمرين شراء أسهمها في البورصة.

2- لماذا تلجأ الشركات إلى إدراج أسهمها في البورصة؟

تلجأ الشركات إلى الطرح لعدة أسباب، أبرزها

جمع تمويل كبير من دون الاعتماد الكامل على الاقتراض.

تمويل التوسع.

دخول أسواق جديدة.

سداد الديون.

تطوير المنتجات.

تمويل البحث والابتكار.

كما يمنح الطرح المستثمرين الأوائل فرصة لتحويل جزء من مكاسبهم الورقية إلى سيولة فعلية.

إعلان

ويرى محمد ممدوح النويلة أن الاكتتاب لا يصبح مجرد وسيلة لجمع المال، بل أداة لإعادة تعريف الشركة أمام السوق، وفتح باب السيولة أمام المؤسسين والمستثمرين الأوائل، وربط قيمة الشركة بتقييم يومي يحدده العرض والطلب.

ويشير النويلة خلال حديثه للجزيرة نت، إلى أن الشركة حين تذهب إلى البورصة لا تبحث عن المال فقط، بل عن "شهادة ثقة" من السوق، لأن الإدراج يفرض عليها مستوى أعلى من الشفافية والرقابة، وهو ما قد يحسن صورتها الائتمانية والتجارية ويساعدها لاحقا في الحصول على تمويل بشروط أفضل.

3- كيف تتم عملية الطرح الأولي عمليا؟

لا يحدث الطرح الأولي بقرار سريع، بل يمر بمراحل طويلة تبدأ باختيار مستشارين ماليين وبنوك استثمار ومتعهدين للتغطية، ثم إعداد القوائم المالية المدققة، وتجهيز نشرة الطرح، ومراجعة الجهات الرقابية، وتحديد نطاق سعري أولي، ثم تنظيم جولات ترويجية للمستثمرين.

في هذه المرحلة تعرض الشركة قصتها الاستثمارية:

كيف تحقق الإيرادات؟

ما فرص نموها؟

ما حجم السوق الذي تعمل فيه؟

ما المخاطر؟

وما قدرتها على تحقيق أرباح وتدفقات نقدية في المستقبل؟

4- من يحدد قيمة الشركة وسعر السهم؟

تحديد السعر لا يتم من طرف واحد. فالشركة تريد أعلى تقييم ممكن، وبنوك الاستثمار تسعى إلى تسعير عادل يضمن نجاح الاكتتاب، والجهات الرقابية تراجع الإفصاحات، أما المستثمرون فيختبرون السعر من خلال طلباتهم الفعلية.

ويشير المحلل ممدوح النويلة إلى أن قيمة الشركة تتشكل من عدة عناصر:

طموح الشركة.

قصة النمو التي تبيعها للمستثمرين، ونتائجها المالية.

وخبرة بنوك الاستثمار في التقييم.

ثم قبول المستثمرين أنفسهم بهذا السعر.

لذلك قد يكون الطرح ناجحا إذا كان الطلب قويا، وقد يتعرض السهم لضغط إذا شعر السوق بأن السعر مبالغ فيه.

5- ما أبرز فوائد الإدراج للشركات والاقتصاد وسوق المال؟

بالنسبة للشركة، يوفر الإدراج سيولة كبيرة يمكن استخدامها في التوسع وسداد الديون وتمويل الاستثمارات الجديدة. كما يمنحها حضورا عاما أوسع، ويزيد قدرتها على اجتذاب المواهب عبر برامج الأسهم، ويسمح باستخدام السهم كأداة في صفقات الاستحواذ والاندماج.

لكن الفائدة لا تقف عند الشركة. فعلى مستوى الاقتصاد، تساعد الطروحات على تحويل المدخرات إلى استثمارات منتجة، وتعميق سوق رأس المال، وزيادة عدد الشركات المدرجة، ورفع جاذبية السوق أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

كما تسهم الطروحات الكبرى في جعل البورصة مرآة أوسع للاقتصاد الحقيقي. فكلما زاد تمثيل قطاعات التكنولوجيا، والطاقة، والصناعة، والخدمات في السوق المالية، أصبح المستثمر قادرا على قراءة اتجاهات الاقتصاد عبر حركة الأسهم.

ويؤكد النويلة أن إدراج الشركات يعزز تنظيم حركة السيولة داخل الاقتصاد، ويفتح المجال أمام تدفقات أجنبية، كما يمنح السوق عمقا أكبر وقدرة أعلى على التقييم والمقارنة.

6- ما تأثير نجاح أو فشل الاكتتابات الكبرى في ثقة المستثمرين؟

الاكتتابات الكبرى لا تقاس فقط بحجم الأموال التي تجمعها، بل بتأثيرها النفسي في السوق. فالطرح الناجح يرسل إشارة بأن المستثمرين ما زالوا مستعدين لتمويل النمو، وأن السوق قادر على استيعاب شركات جديدة بتقييمات كبيرة.

إعلان

أما فشل الطرح، أو هبوط السهم بقوة بعد الإدراج، فيترك أثرا عكسيا. فهو يدفع المستثمرين إلى التشكيك في التقييمات، ويجعل الشركات الأخرى تؤجل خطط الإدراج، ويدفع بنوك الاستثمار إلى خفض الأسعار أو تقليص أحجام الطروحات التالية.

وهنا تظهر حساسية الطروحات المرتقبة لشركات مثل "سبيس إكس" و"أوبن إيه آي" و"أنثروبيك". فهذه الشركات لا تمثل إدراجات عادية، بل تختبر شهية السوق تجاه قطاعات شديدة النمو، لكنها عالية المخاطر أيضا، مثل الذكاء الاصطناعي والفضاء التجاري.

وهنا يشير النويلة إلى أن السوق قد يقبل تسعير النمو المستقبلي (تقييم قائم على التوقعات المستقبلية)، لكنه يصبح أكثر حذرا عندما تتسع الفجوة بين القصة الاستثمارية (وعود النمو والتوسع المستقبلي) والنتائج المالية الفعلية.

7- ما أكبر الطروحات العامة الأولية في تاريخ الأسواق العالمية؟

شهدت أسواق المال العالمية عددا من الطروحات العملاقة التي تجاوزت قيمتها عشرات المليارات من الدولارات، وكان أبرزها

إدراج شركة أرامكو السعودية في ديسمبر/كانون الأول 2019، والذي جمع 25.6 مليار دولار من بيع 3 مليارات سهم، قبل أن يرتفع إلى نحو 29.4 مليار دولار بعد تفعيل خيار التخصيص الإضافي، ليصبح أكبر طرح عام أولي في التاريخ متجاوزا جميع الإدراجات السابقة.

قبل أرامكو، كانت الصدارة من نصيب شركة علي بابا الصينية التي جمعت 21.8 مليار دولار عند إدراجها في بورصة نيويورك عام 2014، قبل أن ترتفع حصيلة الطرح إلى 25 مليار دولار بعد بيع أسهم إضافية.

شهدت الأسواق طروحات ضخمة أخرى مثل

شركة سوفت بنك اليابانية بقيمة 21.3 مليار دولار في عام 2018.

مجموعة "أيه آي إيه" للتأمين بقيمة 17.8 مليار دولار في هونغ كونغ عام 2010.

شركة فيزا الأمريكية بقيمة 17.3 مليار دولار في عام 2008 رغم وقوع الطرح خلال الأزمة المالية العالمية.

تمكنت شركة فيسبوك (ميتا حاليا) من جمع 16 مليار دولار في عام 2012

تمكنت شركة جنرال موتورز الأمريكية من جمع 15.8 مليار دولار في عام 2010

البنك الصناعي والتجاري الصيني جمع 14 مليار دولار في عام 2006 قبل أن ترتفع حصيلة الطرح لاحقا إلى نحو 21.9 مليار دولار.

وتعكس هذه الأرقام تحولا في طبيعة الشركات القادرة على قيادة الاكتتابات الكبرى، فبينما هيمنت شركات الطاقة والاتصالات والبنوك خلال العقدين الماضيين، تتجه الأنظار اليوم نحو شركات الذكاء الاصطناعي والفضاء.

وتشير تقديرات السوق إلى أن الطروحات المرتقبة لشركات سبيس إكس وأوبن إيه آي وأنثروبيك قد تضيف ما يصل إلى 4 تريليونات دولار إلى القيمة السوقية للأسهم الأمريكية.

8- هل أصبحت بيئة الطروحات أكثر صعوبة في ظل التقلبات وارتفاع الفائدة؟

ارتفاع أسعار الفائدة عادة يجعل بيئة الطروحات أكثر صعوبة، لأن المستثمر يصبح قادرا على الحصول على عائد أفضل من أدوات أقل مخاطرة مثل السندات والودائع. كما أن الفائدة المرتفعة تضغط على تقييمات شركات النمو، خصوصا تلك التي تعتمد قيمتها على أرباح متوقعة في المستقبل البعيد.

لكن الصورة ليست واحدة دائما. فإذا بدأت الأسواق تتوقع خفضا للفائدة أو استقرارا نقديا، قد تعود شهية المستثمرين إلى الطروحات، خاصة في القطاعات التي تحمل قصص نمو قوية مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.

ويرى النويلة أن الأسواق لا تبحث فقط عن شركات تحقق عائدا تقليديا، بل باتت متعطشة لشركات نمو تحمل قصصا كبيرة، مثل الذكاء الاصطناعي والفضاء. لذلك قد تجد شركات مثل "سبيس إكس" و"أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" طلبا قويا، حتى في بيئة متقلبة، إذا اقتنع المستثمرون بأن نموها المستقبلي يبرر تقييماتها الحالية.

إعلان

ويؤكد أن هذا لا يعني غياب المخاطر، فالطرح العام الأولي لا يضمن النجاح، ولا يحول الشركة تلقائيا إلى استثمار آمن، بل يضعها تحت اختبار السوق اليومي، حيث تصبح الأرباح، والتدفقات النقدية، والحوكمة، والإفصاح، وقدرة الإدارة على تنفيذ الوعود، عوامل حاسمة في تحديد مصير السهم بعد الإدراج.