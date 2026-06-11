ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، فيما تراجعت أسعار النفط، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلغاء ضربات عسكرية كانت مقررة ضد إيران، وهو ما عزز الآمال بتهدئة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وخفف المخاوف من تعطل إمدادات الطاقة العالمية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.2% إلى 4160.89 دولارا للأوقية وقت إعداد التقرير، بعدما كان قد سجل في وقت سابق أدنى مستوى له منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. في المقابل، ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب بنسبة 1.48% عند 4195.80 دولارا للأوقية.

وقال ترمب إنه قرر إلغاء الضربات العسكرية التي كانت مقررة ضد إيران بعد وصول المباحثات إلى "مستوى متقدم"، مشيرا إلى موافقة عدد من الدول على مناقشة النقاط النهائية لاتفاق محتمل.

وجاء ارتفاع الذهب مع تراجع توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر/كانون الأول المقبل، إذ انخفضت احتمالات الرفع إلى 62% مقارنة بـ69% قبل إعلان ترمب.

كما أظهرت بيانات أمريكية ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى 229 ألف طلب، متجاوزة التوقعات البالغة 219 ألفا، فيما استمرت الضغوط التضخمية مع ارتفاع أسعار المنتجين خلال مايو/أيار.

ويترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل وسط توقعات واسعة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وبالنسبة للمعادن النفيسة ‌‌‌‌الأخرى جاء أداؤها كالتالي:

ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 4.67% إلى 66.36 دولارا للأوقية.

كسب البلاتين 2.97% ليصل إلى 1715.96 دولارا.

زاد البلاديوم 4.58% إلى 1274.10 دولارا.

هبوط الدولار

في سوق العملات، تراجع الدولار بعد إلغاء الضربات العسكرية المقررة ضد إيران، لينخفض مؤشر العملة الخضراء، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.33% إلى 99.71 نقطة بعد أن لامس مستوى 100.31 نقطة، وهو أعلى مستوى له في أكثر من شهرين.

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وكان الدولار قد تلقى دعما في وقت سابق من الجلسة بعد تهديدات ترمب بتوجيه ضربات قوية لإيران والسيطرة على جزيرة خرج ومنشآت نفطية أخرى، ما عزز الطلب على العملة الأمريكية باعتبارها ملاذا آمنا.

وتراجع الدولار بنسبة 0.35% أمام الفرنك السويسري إلى 0.797 فرنك (دولار واحد)، متخليا عن مكاسبه المبكرة، فيما ارتفع اليورو بنسبة 0.21% إلى 1.1559 دولار.

ورغم التراجع اللاحق، ظلت خسائر الدولار محدودة مع تنامي التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى تشديد السياسة النقدية أو رفع أسعار الفائدة إذا استمرت أسعار الطاقة المرتفعة في تغذية التضخم.

وأظهرت بيانات أمريكية ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 6.5% على أساس سنوي خلال مايو/أيار، مقارنة بـ5.7% في أبريل/نيسان، وذلك بعد يوم من صدور بيانات أظهرت تسارع التضخم الاستهلاكي إلى 4.2%، وهو أعلى مستوى منذ أبريل/نيسان 2023.

في المقابل، أشارت المؤشرات الأساسية للتضخم إلى أن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على بقية قطاعات الاقتصاد لا يزال محدودا نسبيا، إذ استقر التضخم الأساسي للمنتجين عند 4.9%، بينما ارتفع التضخم الأساسي للمستهلكين بشكل طفيف إلى 2.9%.

النفط يتراجع

في أسواق الطاقة، تراجعت أسعار النفط بعد إعلان ترمب تعليق الضربات، إذ هبط خام برنت بنسبة 3.36% إلى 89.97 دولارا للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 3.13% إلى 87.21 دولارا للبرميل.

وكان ترمب قد هدد في وقت سابق بشن ضربات إضافية على إيران واستهداف جزيرة خرج، أكبر مرافئ تصدير النفط الإيراني، قبل أن يعلن لاحقا إلغاء العملية العسكرية.

ورغم تراجع الأسعار، يرى محللون أن الأسواق ما تزال تواجه حالة من عدم اليقين في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وطهران.

وأشارت شركة "ريستاد إنرجي" إلى أن سوق النفط العالمية أصبحت أكثر قدرة على استيعاب الاضطرابات مقارنة بأزمات سابقة، مستفيدة من ارتفاع صادرات النفط الأمريكية وتراجع الطلب الصيني ووجود مسارات تصدير بديلة تقلل الاعتماد على مضيق هرمز.

لكن الشركة حذرت من أن فرص التوصل إلى اختراق دبلوماسي سريع ما تزال محدودة، ما يبقي أسعار النفط عرضة لتقلبات حادة تبعا لتطورات الأزمة خلال الفترة المقبلة.