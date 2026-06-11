الذهب يتعافى من أدنى مستوى في 6 أشهر

تعافت أسعار الذهب اليوم الخميس من أدنى مستوى لها في 6 أشهر بفضل ⁠⁠عمليات تغطية المراكز القصيرة، في وقت ينتظر فيه المستثمرون تقريرا رئيسيا عن التضخم في الولايات المتحدة قد يلقي مزيدا من الضوء على ⁠⁠توقعات أسعار الفائدة.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.36% إلى 4086 دولارا للأوقية (الأونصة) -وقت كتابة التقرير- بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 21 ⁠⁠نوفمبر/تشرين الثاني عند 4022.09 دولاراً في وقت سابق من اليوم.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 لماذا لم تدمر حرب ترمب اقتصاد إيران؟

لماذا لم تدمر حرب ترمب اقتصاد إيران؟ list 2 of 2 رويترز: إنتاج أوبك عند أقل مستوى منذ عام 2000 end of list

لكن العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب نزلت 0.6% إلى 4108.07 دولاراً.

وقال المحلل البارز لدى ستون إكس، مات سيمبسون "مع اندفاع الأسعار نحو 4000 دولار، فإن هذا يمثل مستوى دعم ‌‌واضحا قد يدفع المتشائمين إلى جني أرباح سريعة أو إغراء المتفائلين الحذرين".

وأضاف "لم يتمكن مؤشر الدولار من تحقيق مكاسب كبيرة عقب تقرير مؤشر أسعار المستهلكين أمس الأربعاء. لذا، ما لم تكن هناك مفاجآت سيئة في مؤشر أسعار المنتجين، فقد يشهد الذهب انتعاشا على المدى القريب".

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع في مايو/أيار بأسرع وتيرة له منذ 3 سنوات، مدفوعا ⁠⁠بارتفاع أسعار منتجات الطاقة وسط الصراع في الشرق الأوسط.

وتنتظر الأسواق ⁠⁠الآن بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي في مايو/أيار، المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، لتقييم موقف السياسة النقدية الأمريكية.

وفي حين يُنظر إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار ⁠⁠الفائدة يميل إلى التأثير سلبا على المعدن غير المدر للعائد.

وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لـ "سي إم إي" يرى المتعاملون الآن احتمالا ⁠⁠يزيد على 70% لرفع أسعار الفائدة الأمريكية ⁠⁠بحلول ديسمبر/كانون الأول المقبل.

إعلان

وعلى الصعيد الجيوسياسي، قال الجيش الأمريكي أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة بدأت جولة جديدة من الضربات ضد أهداف متعددة خلال الليل في إيران، بعدما توعد الرئيس دونالد ترمب بشن هجمات جديدة إذا ‌‌لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولارين اليوم الخميس، بعد أن أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز عقب الضربات الأمريكية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة ‌‌الأخرى: