محلل اقتصادي: الدولار لن ينهار لكنه حصته تتراجع

على مدار الأشهر الماضية، تصاعد الجدل بشأن مستقبل الدولار الأمريكي ومكانته كعملة الاحتياط الأولى في العالم، خاصة مع تنامي التوترات الجيوسياسية وتزايد الحديث عن مساعي دول كبرى لتقليص الاعتماد عليه.

لكن المحلل الاقتصادي ديفيد رونيكل يرى أن الحديث عن انهيار وشيك للدولار يتجاهل دروس التاريخ، مؤكدا أن العملة الأمريكية قد تتراجع تدريجيا، لكنها لن تنهار بصورة مفاجئة.

وفي تحليل نشره معهد تشاتام هاوس البريطاني، قال رونيكل إن النقاش الدائر ينقسم بين

من يعتقد أن العالم يقترب من نقطة تحول يتخلى فيها عن الدولار.

من يرى أن المقومات الاقتصادية والمؤسسية للولايات المتحدة ستضمن استمرار هيمنة عملتها رغم التقلبات السياسية والاقتصادية.

ويعتبر رونيكل أن كلا الرأيين يغفلان عاملا أساسيا هو التجربة التاريخية للعملات المهيمنة، مستشهدا بمسار الجنيه الإسترليني الذي هيمن على الاقتصاد العالمي خلال القرن التاسع عشر قبل أن يتراجع تدريجيا لصالح الدولار.

الإسترليني.. نموذج لفهم مستقبل الدولار

يوضح التحليل أن بريطانيا كانت القوة التجارية الأولى عالميا في أواخر القرن التاسع عشر، إذ استحوذت على نحو 30% من التجارة العالمية، بينما كانت 60% من المبادلات التجارية الدولية تسعر وتسدد بالجنيه الإسترليني.

ورغم أن النفوذ الاقتصادي والعسكري البريطاني بلغ ذروته خلال تلك الحقبة، فإن انتقال مركز الثقل المالي إلى الدولار استغرق عقودا طويلة، حيث ظل الجنيه يؤدي دورا عالميا مؤثرا حتى سبعينيات القرن العشرين، أي بعد نحو قرن من بدء التراجع النسبي للقوة البريطانية.

ويقول رونيكل إن هذه التجربة التاريخية تشير إلى أن هيمنة العملات لا تنتهي بشكل مفاجئ، بل عبر مسار طويل ومعقد تحكمه شبكة واسعة من المصالح الاقتصادية والمالية العالمية.

هل توجد بدائل للدولار؟

يرفض التحليل الطرح القائل بعدم وجود بديل للدولار، موضحا أن هيمنة أي عملة لا تعني غياب المنافسين. فحتى خلال ذروة نفوذ الجنيه الإسترليني، نافسته عملات أخرى مثل الفرنك الفرنسي والمارك الألماني.

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ويشير رونيكل إلى أن اليورو يحتفظ بحصة مستقرة تقارب 20% من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية، في وقت تراجعت فيه حصة الدولار من نحو 75% إلى أقل من 60% خلال ربع القرن الماضي.

كما أن الصين ومنطقة اليورو تمثلان شريكين تجاريين رئيسيين لمعظم دول العالم، مما يمنح اليورو والرنمينبي الصيني فرصا أكبر لتعزيز حضورهما مستقبلا إذا دعمت الإصلاحات المالية عمق الأسواق وسيولتها.

مستقبل الدولار قد يشهد انحسارا تدريجيا في النفوذ، إلا أن التشابك العميق للاقتصاد العالمي مع العملة الأمريكية يجعل سيناريو الانهيار المفاجئ مستبعدا في المستقبل المنظور.

التكنولوجيا لا تكفي لحماية الهيمنة

ويستبعد رونيكل أن يكون انتشار العملات المستقرة المرتبطة بالدولار كافيا لضمان استمرار الهيمنة الأمريكية، معتبرا أن العامل الحاسم يبقى قدرة الدولة المصدرة للعملة على توفير أصول آمنة وموثوقة تجذب المستثمرين.

ويقول: "تهيمن العملة عندما تكون هي وحدة حساب الأصول الآمنة"، مشيرا إلى أن الثقة والحجم الاقتصادي والمصداقية المالية هي الأساس الحقيقي لقوة أي عملة عالمية.

ضغوط متزايدة على الدولار

ورغم استمرار الدولار في الاستفادة من مكانة الولايات المتحدة الاقتصادية ومن دوره كملاذ آمن خلال الأزمات، يرى رونيكل أن بعض المؤشرات الأخيرة تعكس تزايد الضغوط عليه.

ففي أحداث مرتبطة بالتوترات العالمية الأخيرة، ومنها تداعيات ما يعرف بـ"يوم التحرير" والخلافات حول غرينلاند، انخفضت الأسهم الأمريكية وارتفعت عوائد السندات وتراجع الدولار في الوقت نفسه، وهو ما وصفه بأنه "مزيج يعكس بوضوح دلالات عملة تعاني من ضغوط".

ويخلص رونيكل إلى أن العوامل التي قادت إلى تراجع الجنيه الإسترليني قبل قرن – وعلى رأسها التراجع النسبي للقوة الاقتصادية والعسكرية – بدأت تظهر بدرجات متفاوتة في الحالة الأمريكية أيضا.

ويختتم تحليله بالقول: "قد يكون التراجع بطيئا، لكن هذه الضغوط أصبحت واضحة بالفعل"، مؤكدا أن مستقبل الدولار قد يشهد انحسارا تدريجيا في النفوذ، إلا أن التشابك العميق للاقتصاد العالمي مع العملة الأمريكية يجعل سيناريو الانهيار المفاجئ مستبعدا في المستقبل المنظور.