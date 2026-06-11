اقتصاد|إيران

إيران تسعى للأفراج عن أموالها المجمدة مع تقدم المحادثات

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A man walks past the Central bank of Iran in Tehran, Iran August 1, 2019. Nazanin Tabatabaee/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY
إيران تريد الإفراج عما يتراوح بين 6 مليارات دولار و12 مليارا من الدولارات من أموالها المجمدة (رويترز)
Published On 11/6/2026

كثفت إيران والولايات المتحدة الأمريكية جهودهما للتوصل إلى اتفاق مبدئي، رغم استمرار المواجهة العسكرية بينهما، مع تركيز المباحثات على آلية الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، بحسب مصادر إيرانية ومسؤول أوروبي.

وقالت 3 مصادر إيرانية ومسؤول أوروبي لرويترز إن تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة لا يزال مستمرا بشأن تفاصيل مذكرة تفاهم يجري التفاوض عليها، في وقت تتواصل فيه الضربات المتبادلة بين البلدين.

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وأضافت المصادر أن الطرفين توصلا إلى تفاهم سياسي أولي، لكن عددا من الملفات الرئيسية ما زال بحاجة إلى نقاشات تفصيلية، وفي مقدمتها آلية الإفراج عن عشرات المليارات من الدولارات من عائدات النفط الإيراني المجمدة في بنوك أجنبية.

وقال أحد المصادر الإيرانية إن "إيران تريد الإفراج عما يتراوح بين 6 مليارات دولار و12 مليار دولار من أموالها المجمدة وتقديمها لطهران، بينما تريد واشنطن الإفراج عن الأموال على مراحل من أجل السلع الإنسانية ورفضت إعادة الأموال لإيران مباشرة".

وبحسب المصادر الإيرانية، فإن الأولوية الحالية لإيران لا تتمثل في التوصل إلى تسوية شاملة مع الولايات المتحدة، بقدر ما تتركز على التوصل إلى إطار عمل يتيح تخفيف الضغوط الاقتصادية وإنهاء الحرب.

FILE - In this Thursday, Oct. 30, 2008 file photo, an Iranian money changer holds currency with Ayatollah Ruhollah Khomeini's image in Tehran, Iran. Iran's currency has hit a new record low to the U.S. dollar, two days after President Barack Obama signed a bill applying penalties against Iran's central bank as the West looks to pressure Tehran over its nuclear program. State radio said the exchange rate hovered around 16,800 riyals to the dollar, marking a roughly 10 percent slide compared to Thursday's rate of 15,200 riyals to the dollar.
قيمة الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج تقدر بنحو 100 مليار دولار (أسوشيتد برس)

أصول مجمدة منذ عقود

وأوضحت المصادر أن الإفراج عن جزء من الأصول المجمدة يمثل بالنسبة لطهران خطوة أساسية لاستعادة الحد الأدنى من هامش الحركة الاقتصادية والمالية في ظل العقوبات الغربية المستمرة منذ سنوات.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق عن مسؤولين أمريكيين سابقين وخبراء قولهم إن قيمة الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج تقدر بنحو 100 مليار دولار.

وتعود جذور تجميد الأصول الإيرانية إلى عام 1979 عقب أزمة الرهائن الأمريكيين في طهران، عندما بدأت الولايات المتحدة فرض قيود على الأموال الإيرانية. وتوسعت العقوبات لاحقا على خلفية البرنامج النووي الإيراني والنزاعات الإقليمية.

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ورغم أن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 أتاح لإيران استعادة جزء من أموالها والوصول إلى بعض الأصول المحتجزة، فإن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018 أعاد فرض قيود مالية واسعة وأوقف مسارا كان من شأنه توسيع قدرة طهران على الاستفادة من عائداتها الخارجية.

المصدر: الجزيرة + رويترز

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