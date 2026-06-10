جهاز قطر للاستثمار يشارك بجولة تمويل لشركة آي سي آي الأوروبية

كشف جهاز قطر للاستثمار عن مشاركته في جولة التمويل السادسة (Series F) لشركة التكنولوجيا الفضائية آي سي آي" (ICEYE) الأوروبية بقيمة مليار يورو (1.2 مليار دولار)، ما رفع تقييم الشركة إلى 10 مليارات يورو (11.55 مليار دولار).

ويعكس الاستثمار توجه الجهاز نحو دعم الشركات العالمية ذات النمو المرتفع والقائمة على الابتكار التكنولوجي، وهي مجالات تشهد طلبا متزايدا في ظل التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة.

توسع الشركة

وحسب بيان صادر عن جهاز قطر للاستثمار، ستسهم التمويلات الجديدة في دعم خطط الشركة للتوسع عالميا وتعزيز قدراتها التشغيلية، استجابة للطلب المتنامي من الحكومات والمؤسسات في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا في مجال التكنولوجيا الفضائية.

وتستهدف الشركة مضاعفة إنتاجها السنوي من الأقمار الصناعية من 50 قمرا حاليا إلى 100 قمر بحلول عام 2028، بالتوازي مع زيادة وتيرة عمليات الإطلاق، بما يعزز قدرتها على تلبية الطلب العالمي المتزايد على البيانات الفضائية عالية الدقة.

وشملت الجولة التمويلية استثمارا أساسيا بقيمة 450 مليون يورو (520 مليون دولار) بقيادة شركة "جنرال أتلانتيك"، إلى جانب مشاركة مجموعة من المستثمرين الدوليين البارزين، من بينهم سوليديوم، وتيسي، وفارما، وإلمارينين، ولايف لاين فنتشرز، ونوكيا، وتي سي في. ومع احتساب الطرح الثانوي، بلغت القيمة الإجمالية للجولة مليار يورو.

وتعد الشركة واحدة من أبرز الشركات في مجال الصناعات الفضائية في العالم، وزودت 7 حكومات أوروبية بأنظمة أقمار صناعية سيادية، ما يعزز مكانتها كلاعب رئيسي في سوق التقنيات الفضائية.