بلومبيرغ: صناديق خليجية تطلب أسهما بمليارات بطرح سبيس إكس

ذكرت وكالة بلومبيرغ اليوم الأربعاء أن صناديق ثروة خليجية قدمت طلبات لشراء أسهم بقيمة عدة مليارات من الدولارات في الطرح العام الأولي لشركة "سبيس إكس"، في مؤشر جديد على إقبال رؤوس الأموال في المنطقة نحو شركات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الفضائية والرقمية.

ونقلت الوكالة عن مصادر، وصفتها بالمطلعة لم تكشف عن هويتها، قولها إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي والهيئة العامة للاستثمار الكويتية قدما طلبات تتراوح قيمة كل منها بين مليار و5 مليارات دولار، في حين يرجح أن يقدم جهاز قطر للاستثمار التزاما كبيرا بالطرح.

جاءت الطلبات ضمن موجة إقبال أوسع من مستثمرين مؤسسيين عالميين على طرح الشركة التي يقودها الملياردير إيلون ماسك، حسب بلومبيرغ، وتجاوزت أوامر الشراء عدد الأسهم المعروضة، حسب بلومبيرغ، ما يعني أن التخصيصات النهائية (كمية الأسهم لكل مستثمر) قد تأتي أقل من الطلبات المقدمة، خصوصا مع سعي بعض المستثمرين للحصول على أسهم بعشرات المليارات من الدولارات.

وأطلقت "سبيس إكس" في 4 يونيو/حزيران الجاري جولة الترويج لطرح 555.6 مليون سهم من الفئة "أ"، بسعر متوقع يبلغ 135 دولارا للسهم، بما يعادل نحو 75 مليار دولار في الطرح الأساسي، مع خيار للمكتتبين لشراء 83.3 مليون سهم إضافي خلال 30 يوما.

وقدمت الشركة طلبا لإدراج أسهمها في سوق "نازداك غلوبال سيليكت" و"نازداك تكساس" تحت الرمز "SPCX"، وأسندت إدارة الدفاتر (ترتيب طلبات المستثمرين وتسعير الطرح) إلى بنوك بينها غولدمان ساكس ومورغان ستانلي وبنك أوف أمريكا وسيتي غروب وجي بي مورغان وباركليز ودويتشه بنك.

طرح مرتقب

قالت "سبيس إكس" في بيانها إن نشرة التسجيل المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لم تصبح نافذة بعد، وإن الأسهم لا يمكن بيعها ولا قبول عروض شرائها قبل دخول التسجيل حيز النفاذ، ما يشير إلى أن أوامر الشراء المبدئية لا تعني إتمام البيع أو ضمان التخصيص.

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وحسب بلومبيرغ، تستهدف الشركة تقييما يصل إلى 1.8 تريليون دولار، وهو مستوى يضع طرح سبيس إكس في موقع قد يتجاوز أكبر الطروحات العامة الأولية عالميا، ومنها طرح أرامكو السعودية عام 2019، الذي رفع حصيلته لاحقا إلى 29.4 مليار دولار بعد تفعيل خيار زيادة التخصيص.

وحسب الوكالة، فإن كيانات في المنطقة تمتلك بالفعل حصصا بارزة في سبيس إكس وتحقق مكاسب دفترية كبيرة وفقا للتقييم المستهدف، لكن لم يتضح حجم الإنفاق المخصص لمنع تراجع نسب الملكية بعد الطرح.

وتقول سبيس إكس نفسها إنها تؤسس بنية تحتية متكاملة في مجالات الفضاء والاتصال والذكاء الاصطناعي، وتقول إنها تصمم وتصنع وتطلق وتدير صواريخ ومركبات فضائية ومنتجات وخدمات تعتمد على تقنيات متقدمة.

استثمار خليجي

في السعودية، أعلنت شركة هيومين، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، في فبراير/شباط 2026 استثمارا إستراتيجيا بقيمة 3 مليارات دولار في "إكس إيه آي"، وقالت إن حصتها في الشركة تحولت لاحقا إلى أسهم في سبيس إكس بعد دمج إكس إيه آي مع الشركة، بما منحها تعرضا مباشرا لمكاسب محتملة من الطرح.

وقالت الشركة السعودية إن الاستثمار جاء امتدادا لشراكة مع إكس إيه آي لتطوير أكثر من 500 ميغاواط من بنية مراكز البيانات والحوسبة للذكاء الاصطناعي في السعودية، ونشر نماذج "غروك" داخل المملكة، ضمن إستراتيجية تركّز على مراكز البيانات ومنصات الحوسبة والنماذج المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي.

وأعلن جهاز قطر للاستثمار في فبراير/شباط 2026 زيادة استثماره في شركة أنثروبيك ضمن جولة تمويل من الفئة "G" بقيمة 30 مليار دولار، وقال إن مشاركته تعكس إستراتيجية الشراكة مع شركات تكنولوجية كبرى في البرمجيات والحوسبة المتقدمة والبنية التحتية الرقمية.

وأعلنت إكس إيه آي في يناير/كانون الثاني 2026 إغلاق جولة تمويل من الفئة "E" بقيمة 20 مليار دولار، وذكرت أن قائمة المستثمرين ضمت جهاز قطر للاستثمار وشركة "إم غي إكس" الإماراتية، إلى جانب مستثمرين مثل "فيديليتي" و"بارون كابيتال"، بينما ضمت قائمة المستثمرين الإستراتيجيين "إنفيديا" و"سيسكو إنفستمنتس".

وفي أبو ظبي، قالت "إم غي إكس" في فبراير/شباط 2026 إنها شاركت في استثمار لاحق بجولة "أنثروبيك" البالغة 30 مليار دولار، وشاركت كذلك في جولة "إكس إيه آي" البالغة 20 مليار دولار وما تبعها من اندماج مع "سبيس إكس"، كما راجعت مشاركتها في أحدث صفقة ثانوية لموظفي "أوبن إيه آي".