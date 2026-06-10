"بي واي دي" تراهن على الشحن فائق السرعة لاختراق السوق الأوروبية

تستعد شركة "بي واي دي" الصينية، أكبر منتج للسيارات الكهربائية في العالم، لاستثمار نحو ملياري يورو (حوالي 2.3 مليار دولار) لتوسيع شبكة الشحن فائق السرعة في أوروبا، في خطوة تعكس رهانها على التكنولوجيا كوسيلة لانتزاع حصة أكبر من السوق الأوروبية على حساب الشركات التقليدية، بحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.

وتخطط الشركة لنشر بنية تحتية تدعم تقنية "الشحن الخاطف" التي تتيح شحن السيارات في غضون خمس دقائق، على أن تمتد هذه التقنية تدريجيا إلى مختلف طرازاتها المخصصة للسوق الأوروبية خلال السنوات المقبلة.

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ونقلت "فايننشال تايمز" عن ستيلا لي، المسؤولة التنفيذية الأولى للعمليات الدولية في "بي واي دي"، قولها خلال تدشين أول محطة شحن خاطف للشركة في المملكة المتحدة "إنها أموال طائلة، لأن تكلفة كل محطة تقارب نصف مليون جنيه إسترليني (قرابة 635 ألف دولار)". وأضافت "أولا، نحتاج إلى بناء شبكة بنية تحتية قوية جدا".

وأوضحت الصحيفة أن تكلفة المحطة الواحدة تبلغ نحو 580 ألف يورو (نحو 670 ألف دولار)، فيما تستهدف الشركة تشغيل 20 ألف شاحن خاطف في الصين بحلول نهاية العام، إضافة إلى 3 آلاف محطة في أوروبا بحلول عام 2027، من بينها 600 محطة في المملكة المتحدة.

رهان على إزالة "الحاجز الأخير"

ويعتمد نجاح هذه الإستراتيجية على قدرة "بي واي دي" على تسريع وتيرة نشر محطات الشحن، إذ ترى الشركة أن سرعة الشحن ما تزال تمثل أحد أبرز العوامل التي تحد من انتشار السيارات الكهربائية بين المستهلكين.

وقالت ستيلا لي، وفق "فايننشال تايمز"، إن تقنية الشحن الخاطف ستزيل "الحاجز الأخير" أمام انتقال المستهلكين إلى السيارات الكهربائية، رغم تشكيك بعض المنافسين في قدرة الشركة على تعميم هذه البنية التحتية بالسرعة المطلوبة.

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وتحتاج سيارات "بي واي دي" إلى الجيل الأحدث من بطارياتها للاستفادة الكاملة من تقنية الشحن الجديدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن طراز "زد 9 جي تي"، التابع للعلامة الفاخرة "دينزا"، والقادم بسعر يبدأ من 115 ألف يورو (132 ألف دولار)، يستطيع شحن 70% من البطارية خلال خمس دقائق، والوصول إلى شحن شبه كامل خلال 12 دقيقة، حتى عند درجات حرارة تصل إلى 30 درجة مئوية تحت الصفر.

كما تعتزم الشركة تزويد طرازات "دينزا" المستقبلية في أوروبا بهذه التقنية، مع خطط لنقلها لاحقا إلى السيارات الأقل سعرا في المملكة المتحدة والأسواق الأوروبية الأخرى.

البنية التحتية والتوسع الأوروبي

وفي ما يتعلق بالعقبات التي تواجه تنفيذ هذه الخطط، قال بونو جي، رئيس أعمال "بي واي دي" في المملكة المتحدة، إن "التحدي لا يكمن في إنشاء المحطات، بل في مدى سرعة حصولنا على الموافقات من المجالس المحلية"، مضيفا: "يمكننا التوسع بسرعة كبيرة".

ولفتت "فايننشال تايمز" إلى أن هذه الخطوة تعيد إلى الأذهان إستراتيجية "تسلا"، التي ساهمت استثماراتها في شبكة "سوبر تشارجر" (الشاحن فائق السرعة) في تعزيز مبيعاتها من السيارات الكهربائية. وتتيح تلك المحطات إضافة مدى يصل إلى 321 كيلومترا خلال 15 دقيقة فقط من الشحن.

وأكدت ستيلا لي أن محطات الشحن الخاطف التابعة للشركة لن تضيف ضغوطا إضافية على شبكات الكهرباء، موضحة أنها ستعتمد على بطاريات تخزين في مواقع المحطات يتم شحنها خلال ساعات الليل عندما تكون التكاليف أقل.

وقالت المسؤولة التنفيذية الأولى للعمليات الدولية في "بي واي دي" إن الشركة ستستثمر أكثر في تخزين البطاريات، و"هذا يعني أننا أينما ذهبنا، فلن نضيف أي عبء على شبكة الكهرباء".

وتشير بيانات رابطة مصنعي السيارات الأوروبية، التي أوردتها "فايننشال تايمز"، إلى ارتفاع حصة "بي واي دي" في سوق الاتحاد الأوروبي إلى 1.9% خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، مقارنة مع 0.8% قبل عام. أما في المملكة المتحدة، فقد بلغت حصة الشركة 3.4%، متقدمة على شركتي "رينو" الفرنسية و"فولفو" السويدية.

كما أطلقت الشركة الصينية طراز "دولفين جي" الهجين القابل للشحن، بوصفه أول سيارة صممت خصيصا لأوروبا من دون طرحها في السوق الصينية.

واستعرضت ستيلا لي طموحات الشركة المستقبلية بقولها "هذه هي روعة بي واي دي. أضمن لكم أنه لا توجد شركة تمتلك سيارة تستطيع القفز والرقص، ولا توجد شركة تمتلك سيارة تستطيع السباحة في الماء".