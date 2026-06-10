الذهب يتراجع لأدنى مستوى في 11 أسبوعا والنفط يواصل الارتفاع

في تطور يعكس تأثير التوترات الجيوسياسية على الأسواق العالمية، تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1% اليوم الأربعاء إلى أدنى مستوى لها منذ مارس/آذار الماضي، في وقت ارتفعت فيه أسعار النفط بنحو 1% مدفوعة بتجدد التصعيد الأمريكي بين أمريكا وإيران، ما زاد المخاوف من عودة الضغوط التضخمية وتشديد السياسة النقدية.

وهبط المعدن النفيس في المعاملات الفورية بنسبة 1.8% إلى 4187.59 دولارا للأوقية بحلول الساعة 02:30 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس أدنى مستوى له منذ 23 مارس/آذار، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب بنسبة 1.7% إلى 4213.40 دولارا للأوقية.

وجاءت خسائر المعدن الأصفر مع ارتفاع الدولار، ما جعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، بالتزامن مع صعود أسعار النفط الذي عزز المخاوف من استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس وحدة الاقتصاد الكلي العالمي لدى "تيستيلايف"، إن "الدافع الحقيقي هو التحول في توقعات سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي وارتفاع العائدات والدولار. أعتقد أن كل هذه العوامل تلقي بظلالها على الذهب".

المعادن النفيسة الأخرى:

انخفضت الفضة 1.5% إلى 64.43 دولارا للأوقية.

تراجع البلاتين 2.8% إلى 1678.10 دولارا.

هبط البلاديوم 0.8% إلى 1212.31 دولارا للأوقية.

تصعيد يدعم النفط

وتزامنت تحركات الأسواق مع إعلان الولايات المتحدة تنفيذ غارات جديدة على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بعدما قال الرئيس دونالد ترمب إن طهران أسقطت مروحية هجومية أمريكية من طراز "أباتشي" في مضيق هرمز، في تصعيد جديد يهدد الهدنة الهشة بين الجانبين.

ودفعت هذه التطورات أسعار النفط إلى الارتفاع، إذ صعدت العقود الآجلة لخام برنت 83 سنتا، أو ما يعادل 0.9%، إلى 92.29 دولارا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68 سنتا، أو 0.8%، إلى 88.97 دولارا للبرميل.

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وكان الخامان القياسيان قد أنهيا تعاملات أمس الثلاثاء عند أدنى مستوياتهما في أسابيع، بعد تراجع المخاوف مؤقتا إثر توقف تبادل الهجمات بين إسرائيل وإيران، لكن عودة التوترات أعادت علاوة المخاطر إلى الأسواق.

كما زادت المخاوف بشأن الإمدادات العالمية مع استمرار القيود على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في العالم، ما أبقى المستثمرين في حالة ترقب لأي اضطرابات إضافية في تدفقات الطاقة.

وعلى صعيد العرض، تلقت أسعار النفط دعما إضافيا من بيانات أظهرت انخفاض مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع الثامن على التوالي.

ونقلت مصادر في السوق عن بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام تراجعت بنحو 9.12 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في الخامس من يونيو/حزيران، فيما انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 1.19 مليون برميل.