أسعار النفط تقفز 8% بعد تعليق إيران محادثاتها مع أمريكا

ارتفعت أسعار النفط بشدة، اليوم الاثنين، بعد إعلان إيران تعليق محادثاتها غير المباشرة مع الولايات المتحدة احتجاجا على العدوان الإسرائيلي في لبنان، وسط مخاوف من تصعيد جديد قد يهدد تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 6.59% إلى 97.13 دولارا للبرميل وقت كتابة هذه السطور، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 7.54% إلى 93.95 دولارا للبرميل.

وجاء الصعود الكبير لأسعار النفط بعد أن قالت وكالة تسنيم الإيرانية، القريبة من الحرس الثوري، إن طهران علقت تبادل الرسائل مع واشنطن عبر وسطاء، وربطت استئناف المحادثات بوقف الهجمات الإسرائيلية في لبنان وغزة، وأخذ مواقف إيران وحلفائها في الحسبان.

وذكرت الوكالة أن إيران و"جبهة المقاومة"، التي تضم حلفاءها في اليمن ولبنان والعراق، وضعتا برنامجا لإغلاق مضيق هرمز بالكامل وتفعيل جبهات أخرى، بينها باب المندب، بهدف "معاقبة" إسرائيل وداعميها.

مخاوف الإمدادات

تأتي قفزة النفط بعدما ظلت الأسواق تراهن خلال الأيام الماضية على إمكان تمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران 60 يوما، وإعادة فتح مضيق هرمز بصورة أوسع أمام صادرات النفط والغاز.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في منشور على منصة "تروث سوشيال" إن إيران "تريد حقا التوصل إلى اتفاق"، مضيفا أن الاتفاق سيكون جيدا للولايات المتحدة وحلفائها.

لكن تصعيد إسرائيل هجماتها على لبنان أعاد الضغط على المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس إنهما أمرا الجيش الإسرائيلي بتنفيذ هجمات على الضاحية الجنوبية لبيروت، في وقت وسعت فيه إسرائيل عملياتها ضد حزب الله في جنوب لبنان.

وتتزايد حساسية السوق لأي تهديد لمضيق هرمز، إذ تقدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن نحو 20 مليون برميل يوميا من النفط ومشتقاته مرت عبر المضيق في 2024، بما يعادل نحو 20% من الاستهلاك العالمي من السوائل البترولية.

وتقول وكالة الطاقة الدولية إن المضيق شهد في 2025 عبور نحو 20 مليون برميل يوميا من الخام والمنتجات النفطية، أو نحو 25% من تجارة النفط المنقولة بحرا، بينما تظل بدائل الالتفاف حوله محدودة، خصوصا للدول المطلة على الخليج العربي.

وتراجعت عقود برنت وغرب تكساس في الأسبوع الماضي بأكثر من 10%، مع آمال التوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران، لكنها لا تزال مرتفعة بنحو 30% منذ اندلاع الحرب على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.

ويحذر محللون من أن فشل المحادثات وعودة المواجهات المباشرة قد يدفعان الأسعار إلى مستويات أعلى بكثير، خصوصا إذا اقترن ذلك بإغلاق مستمر أو واسع لمضيق هرمز وباب المندب، وهما ممران حيويان لتجارة النفط والغاز العالمية.