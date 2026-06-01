اقتصاد|العراق

بإيرادات 19 مليار دولار.. شركة مصرية تنفذ مشروعا عقاريا ضخما بالعراق

حفظ

This view of Baghdad showcases a mix of traditional and modern architecture under a bright blue sky. The Central Bank of Iraq Tower, a high-rise designed by Zaha Hadid and still under construction, stands prominently above low-rise buildings and residential areas. The city's compact layout, with narrow streets and patches of greenery, highlights its bustling urban life and rapid growth against a desert landscape.
منظر عام من العاصمة العراقية بغداد (غيتي)
Published On 1/6/2026

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة المصرية حصولها على رخصة استثمار من الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق لتنفيذ مشروع عقاري متكامل في العاصمة بغداد، بمبيعات تراكمية متوقعة تبلغ 18.8 مليار دولار، في خطوة تعزز خطط المجموعة للتوسع الإقليمي خارج السوق المصرية.

وقالت المجموعة، في إفصاح للبورصة المصرية اليوم الاثنين، إن المشروع سيقام على مساحة 12.8 مليون متر مربع من خلال شركة "طلعت مصطفى بغداد"، وسيضم نحو 43 ألف وحدة سكنية قادرة على استيعاب ما يقرب من 250 ألف نسمة عند اكتماله.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وأضافت أن المشروع سيشمل كذلك مساحات بنائية غير سكنية تضم أصولا تجارية وإدارية، وسيقام في موقع استراتيجي داخل المدينة المالية والاقتصادية في بغداد، بالقرب من مطار بغداد الدولي.

توسع إقليمي

وأشارت المجموعة إلى أن المشروع يمثل "محطة مهمة في استراتيجية التوسع الإقليمي"، في ظل سعيها لتعزيز حضورها في أسواق المنطقة والاستفادة من الطلب المتزايد على المشروعات السكنية والخدمية الكبرى.

وتتوقع الشركة أن يحقق المشروع إجمالي مبيعات تراكمية بقيمة 18.8 مليار دولار على مدار فترة التنفيذ والتسويق، إلى جانب إيرادات متكررة سنوية تقدر بنحو 108 ملايين دولار عند اكتمال الأصول الإيجارية والفندقية التابعة له. كما توقعت المجموعة أن يبلغ هامش الربح الإجمالي للمشروع نحو 20%.

وبحسب الإفصاح، من المنتظر أن تمتد أعمال تطوير المشروع لنحو 16 عاما، بينما تتوقع الشركة الانتهاء من بيع جميع الوحدات خلال فترة تقدر بنحو 12 عاما.

المصدر: رويترز

إعلان