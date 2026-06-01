صادرات زيت الزيتون التونسي تقفز 64% في النصف الأول من الموسم

سجلت صادرات زيت الزيتون التونسي نموا قويا خلال الأشهر الستة الأولى من موسم 2025/2026، مدعومة بارتفاع الكميات المصدرة والعائدات، رغم تراجع أسعار التصدير مقارنة بالفترة نفسها من الموسم الماضي.

وأظهرت بيانات المرصد الوطني للفلاحة في تونس أن صادرات زيت الزيتون بلغت 295.4 ألف طن خلال الفترة الممتدة من نوفمبر/تشرين الثاني 2025 إلى أبريل/نيسان 2026، مقابل 180.2 ألف طن خلال الفترة نفسها من موسم 2024/2025، أي زيادة بلغت 63.9%.

وارتفعت قيمة صادرات زيت الزيت التونسي إلى 3.64 مليارات دينار تونسي (1.17 مليار دولار)، مقارنة مع 2.44 مليار دينار (نحو 787 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من الموسم السابق، مسجلة نموا بـ49.2%.

هيمنة الصادرات السائبة

وأشارت البيانات إلى أن زيت الزيتون السائب (الزيت الذي يُباع دون تعبئة مغلقة في زجاجات تجارية أو عبوات تحمل علامة تجارية) استحوذ على 87.5% من إجمالي الكميات المصدرة، بما يعادل 258.4 ألف طن، فيما بلغت صادرات الزيت المعلب 37 ألف طن فقط، ما يمثل 12.5% من الإجمالي.

ورغم ذلك، ارتفعت حصة الزيت المعلب مقارنة بالموسم الماضي عندما بلغت 11.9%، في إشارة إلى تحسن محدود في تصدير المنتجات ذات القيمة المضافة الأعلى.

تراجع الأسعار

وسجل متوسط سعر تصدير زيت الزيتون التونسي 12.33 دينارا للكيلوغرام ( 3.97 دولارات)، خلال الأشهر الستة الأولى من الموسم الحالي، مقابل 13.77 دينارا للكيلوغرام (نحو 4.44 دولارات) خلال الفترة نفسها من الموسم السابق، بانخفاض بلغ بنسبة 8%.

وبحسب الفئات، تراوح متوسط أسعار التصدير بين 8.87 دنانير للكيلوغرام ( 2.86 دولار) لزيت "اللامبانت" (أسوأ أنواع زيت الزيتون البكر)، و16.45 دينارا للكيلوغرام (نحو 5.31 دولارات) للزيت المعلب.

واستحوذ زيت الزيتون البكر الممتاز على 83.5% من إجمالي الصادرات بكمية بلغت 246.7 ألف طن، وقيمة تجاوزت 3.15 مليارات دينار تونسي (نحو 1.02 مليار دولار).

وجاءت الزيوت الأخرى بنسبة 6.6% من الصادرات، تليها زيوت "اللامبانت" بنسبة 6%، ثم الزيت البكر بنسبة 3.8%.

أوروبا الوجهة الرئيسية

حافظ الاتحاد الأوروبي على موقعه كأكبر سوق لزيت الزيتون التونسي، مستحوذا على 56.5% من إجمالي الكميات المصدرة.

وتصدرت إسبانيا قائمة المستوردين بنسبة 32.3% من إجمالي الصادرات، تلتها إيطاليا بنسبة 19.6%، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 19%، فيما جاءت السعودية في المرتبة الرابعة بحصة بلغت 4.9%.

كما شملت الأسواق الرئيسية الأخرى كندا ومصر والأردن والمملكة المتحدة وتركيا.

الزيت العضوي

وفيما يتعلق بزيت الزيتون البيولوجي (العضوي)، بلغت الصادرات التونسية 37.9 ألف طن خلال الفترة نفسها بقيمة تقارب 497.7 مليون دينار.

وشكل الزيت العضوي السائب 94.3% من إجمالي صادرات الزيت البيولوجي، مقابل 5.7% فقط للزيت المعلب.

وبلغ متوسط سعر تصدير زيت الزيتون البيولوجي 13.12 دينارا للكيلوغرام (نحو 4.23 دولارات)، فيما جاءت إيطاليا كأكبر مستورد لهذا النوع من الزيوت بحصة 38%، تلتها الولايات المتحدة بنسبة 25%، ثم إسبانيا بنسبة 24% وفرنسا بنسبة 8%.

وتعكس هذه الأرقام استمرار الأداء القوي لقطاع زيت الزيتون التونسي، أحد أبرز القطاعات التصديرية الزراعية في البلاد، رغم الضغوط السعرية التي شهدتها الأسواق العالمية خلال الموسم الحالي.