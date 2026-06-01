الذهب يتراجع مع ارتفاع النفط والدولار وسط ترقب اتفاق إيران

تراجعت أسعار الذهب في بداية تعاملات الأسبوع تحت ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي وصعود أسعار النفط، في وقت يراقب فيه المستثمرون عن كثب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المرتقب بشأن اتفاق مقترح لتمديد وقف إطلاق النار مع إيران، وسط تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 4502.25 دولارا للأوقية، بعدما سجل أعلى مستوى له في أسبوعين خلال الجلسة السابقة، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب بنسبة 1.32% إلى 4532.60 دولارا للأوقية، وقت كتابة التقرير.

جاء هذا التراجع مع صعود الدولار، مما زاد تكلفة المعدن النفيس على حائزي العملات الأخرى، بالتزامن مع قفزة في أسعار النفط تجاوزت 2% إثر تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات العالمية.

وقال كبير محللي السوق في "كيه سي إم تريد"، تيم ووترر "ارتفاع أسعار النفط، إلى جانب الاتفاق الذي لا يزال بعيد المنال بين الولايات المتحدة وإيران، يكفي لإبقاء الذهب في حالة عدم توازن في بداية الأسبوع".

وكان ترمب قد أعلن الجمعة أنه سيتخذ قرارا قريبا بشأن اتفاق مقترح لتمديد وقف إطلاق النار مع إيران، رغم استمرار الخلافات بين الجانبين حول ملفات أساسية مرتبطة بالصراع.

المعادن النفيسة الأخرى

ارتفعت الفضة بنسبة 0.7% إلى 75.81 دولارا للأوقية.

صعد البلاتين 1.5% إلى 1945.15 دولارا.

زاد البلاديوم 1.4% إلى 1372.75 دولارا للأوقية.

النفط يرتفع بفعل مخاوف الإمدادات

في المقابل، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 3.33% إلى 90.31 دولارا للبرميل، فيما صعد خام برنت 3.06% إلى 93.91 دولارا للبرميل، وقت كتابة التقرير.

ويعزو محللون هذه المكاسب إلى المخاوف من اتساع رقعة المواجهة الإقليمية وتأثيرها على حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط والغاز العالمية.

وقال المحلل لدى "آي جي" توني سيكامور "حتى لو تم التوصل إلى اتفاق، فإنه لن يؤدي إلى تدفق الإمدادات"، وأضاف أن المخاوف المتعلقة بالألغام البحرية في مضيق هرمز قد تؤخر عودة حركة الشحن الطبيعية، مما يبقي سوق النفط تحت ضغط.

وطغت هذه المخاوف على بيانات اقتصادية ضعيفة صدرت من الصين وأظهرت تباطؤ نشاط الصناعات التحويلية، وهو ما عزز القلق بشأن تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

الدولار يترقب الحرب وقرارات الفائدة

وفي أسواق العملات، استقر الدولار بعد خسائر أسبوعية سجلها مؤخرا، بينما تركز الأنظار على تطورات الحرب في الشرق الأوسط وبيانات الوظائف الأمريكية المرتقبة.

وصعد مؤشر الدولار مقابل سلة عملات رئيسية نحو 0.1%% إلى 98.942 نقطة.

وقال رئيس قسم النقد الأجنبي في بنك كومنولث أستراليا جوزيف كابورسو "سيتأثر الدولار بشدة بالتطورات في الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وتقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة مايو/أيار".

وأضاف في مذكرة "بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز، ستتراجع أسعار النفط تدريجيا وتعود أسعار الفائدة لتؤثر بشكل أكبر على الدولار".

كما يراقب المستثمرون تصريحات مسؤولي البنوك المركزية، بعد تحذيرات من أن ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب قد يدفع إلى تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم.