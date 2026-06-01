اقتصاد|دولي

الذهب يتراجع مع ارتفاع النفط والدولار وسط ترقب اتفاق إيران

حفظ

epa03663315 (FILE) A file photo dated 07 May 2008 of gold biscuits on a table before melting at manufacturing unit of 'Tanishq', the Indian jewellery retailer from Titan Industries at Hosur, in Tamil Nadu, some 70 km from Bangalore. European shares fell and gold plunged to a two-year low on 15 April 2013 amid renewed concerns about the outlook for the Chinese economy. Europe's benchmark Eurostoxx 600 was down 0.88 per cent at 289.83 points as the European trading day came to an end, while the euro edged down 0.2 per cent to 1.3083 dollars. The news that China's economy grew by a less-than-forecast 7.7 per cent during the first quarter also helped to further undercut the price of gold. EPA
الذهب انخفض في المعاملات الفورية بـ 0.81% إلى 4502.25 دولارا للأوقية (الأوروبية)
Published On 1/6/2026

تراجعت أسعار الذهب في بداية تعاملات الأسبوع تحت ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي وصعود أسعار النفط، في وقت يراقب فيه المستثمرون عن كثب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المرتقب بشأن اتفاق مقترح لتمديد وقف إطلاق النار مع إيران، وسط تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 4502.25 دولارا للأوقية، بعدما سجل أعلى مستوى له في أسبوعين خلال الجلسة السابقة، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب بنسبة 1.32% إلى 4532.60 دولارا للأوقية، وقت كتابة التقرير.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

جاء هذا التراجع مع صعود الدولار، مما زاد تكلفة المعدن النفيس على حائزي العملات الأخرى، بالتزامن مع قفزة في أسعار النفط تجاوزت 2% إثر تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات العالمية.

وقال كبير محللي السوق في "كيه سي إم تريد"، تيم ووترر "ارتفاع أسعار النفط، إلى جانب الاتفاق الذي لا يزال بعيد المنال بين الولايات المتحدة وإيران، يكفي لإبقاء الذهب في حالة عدم توازن في بداية الأسبوع".

وكان ترمب قد أعلن الجمعة أنه سيتخذ قرارا قريبا بشأن اتفاق مقترح لتمديد وقف إطلاق النار مع إيران، رغم استمرار الخلافات بين الجانبين حول ملفات أساسية مرتبطة بالصراع.

المعادن النفيسة الأخرى

  • ارتفعت الفضة بنسبة 0.7% إلى 75.81 دولارا للأوقية.
  • صعد البلاتين 1.5% إلى 1945.15 دولارا.
  • زاد البلاديوم 1.4% إلى 1372.75 دولارا للأوقية.
The per-gallon price is displayed above the three grades of foul available at a Shell gasoline station Friday, May 29, 2026, in Englewood, Colo. (AP Photo/David Zalubowski)
المخاوف المتعلقة بمضيق هرمز قد تؤخر عودة حركة الشحن الطبيعية ما يبقي سوق النفط تحت ضغط (أسوشيتد برس)

النفط يرتفع بفعل مخاوف الإمدادات

في المقابل، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 3.33% إلى 90.31 دولارا للبرميل، فيما صعد خام برنت 3.06% إلى 93.91 دولارا للبرميل، وقت كتابة التقرير.

ويعزو محللون هذه المكاسب إلى المخاوف من اتساع رقعة المواجهة الإقليمية وتأثيرها على حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط والغاز العالمية.

إعلان

وقال المحلل لدى "آي جي" توني سيكامور "حتى لو تم التوصل إلى اتفاق، فإنه لن يؤدي إلى تدفق الإمدادات"، وأضاف أن المخاوف المتعلقة بالألغام البحرية في مضيق هرمز قد تؤخر عودة حركة الشحن الطبيعية، مما يبقي سوق النفط تحت ضغط.

وطغت هذه المخاوف على بيانات اقتصادية ضعيفة صدرت من الصين وأظهرت تباطؤ نشاط الصناعات التحويلية، وهو ما عزز القلق بشأن تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

A man counts US dollar currency notes at a foreign exchange office in Amritsar on May 16, 2026. (Photo by Narinder NANU / AFP)
استقر الدولار بعد خسائر أسبوعية سجلها مؤخرا (الفرنسية)

الدولار يترقب الحرب وقرارات الفائدة

وفي أسواق العملات، استقر الدولار بعد خسائر أسبوعية سجلها مؤخرا، بينما تركز الأنظار على تطورات الحرب في الشرق الأوسط وبيانات الوظائف الأمريكية المرتقبة.

وصعد مؤشر الدولار مقابل سلة عملات رئيسية نحو 0.1%% إلى 98.942 نقطة.

وقال رئيس قسم النقد الأجنبي في بنك كومنولث أستراليا جوزيف كابورسو "سيتأثر الدولار بشدة بالتطورات في الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وتقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة مايو/أيار".

وأضاف في مذكرة "بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز، ستتراجع أسعار النفط تدريجيا وتعود أسعار الفائدة لتؤثر بشكل أكبر على الدولار".

كما يراقب المستثمرون تصريحات مسؤولي البنوك المركزية، بعد تحذيرات من أن ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب قد يدفع إلى تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم.

المصدر: رويترز

إعلان