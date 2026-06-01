أسعار الغاز في أوروبا تقفز 4.5% مع تصاعد التوتر بالشرق الأوسط

قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، اليوم الاثنين، بنسبة 4.5% مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وتزايد المخاوف بشأن أمن الإمدادات العالمية للطاقة، في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز والغموض الذي يحيط بمصير المفاوضات الجارية بين الجانبين.

وارتفع سعر الغاز وفق مؤشر "تي تي إف" الأوروبي المرجعي إلى 48 يورو (نحو 55 دولارا) لكل ميغاواط/ساعة بحلول الساعة التاسعة صباحا بتوقيت غرينتش، مسجلا زيادة يومية بلغت 4.5%.

ويأتي هذا الصعود في وقت تواجه فيه أسواق الطاقة ضغوطا متزايدة نتيجة تعطل سلاسل الإمداد المرتبطة بمضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات العالمية لنقل النفط والغاز، فضلا عن استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل المحادثات الأمريكية الإيرانية.

وفي طهران، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن استمرار الحوار مع واشنطن لا يعني وجود ثقة متبادلة بين الطرفين.

وقال بقائي في مؤتمر صحفي: "التفاوض والحوار مع الولايات المتحدة لا يعنيان بالضرورة وجود ثقة بين الأطراف"، مضيفا أن المحادثات بدأت "في أجواء يسودها الشك وانعدام الثقة".

وأشار إلى أن "التصريحات الأمريكية المتناقضة والرسائل التي تُنقل عبر وسائل الإعلام تسهم في إطالة أمد العملية التفاوضية".

تصعيد قرب مضيق هرمز

وتزامن ارتفاع الأسعار مع تجدد المواجهة العسكرية قرب مضيق هرمز، إذ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أنها استهدفت مراكز قيادة وتحكم للرادارات والطائرات المسيّرة في جزيرة قشم ومنطقة غوروك جنوبي إيران.

وقالت القيادة الأمريكية إن الضربات جاءت بعد إسقاط إيران طائرة مسيّرة أمريكية من طراز "MQ-1" أثناء تحليقها "فوق المياه الدولية".

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الطائرة المسيّرة أُسقطت فوق المياه الإقليمية الإيرانية.

إعلان

وتأتي هذه التطورات رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأسبوع الماضي استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع طهران، مع بقاء الترتيبات النهائية قيد الاستكمال، بما في ذلك إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية.

ويرى متعاملون أن المخاوف من استمرار تعطل حركة الشحن عبر المضيق دفعت المتعاملين إلى زيادة رهاناتهم على ارتفاع الأسعار، خاصة أن المضيق يمثل شريانا حيويا لتدفقات الطاقة العالمية.

كما أن الأسعار الحالية تعكس ارتفاعا ملحوظا مقارنة بمستويات ما قبل اندلاع الحرب، إذ بلغ متوسط سعر الغاز الأوروبي في فبراير/شباط الماضي نحو 32.4 يورو (نحو 37 دولارا) لكل ميغاواط/ساعة، وفقا لمؤشر "تي تي إف".