كيف تسافر بذكاء وتضبط نفقاتك في زمن الاضطراب؟

قد ترتفع تكلفة رحلتك هذا الصيف بينما أنت لا تزال تفكر في حجزها أصلًا. فخلال أسابيع قليلة فقط، يمكن أن تقفز أسعار التذاكر، وتتغير مسارات الرحلات، وترتفع تكاليف الفنادق والتأمين وحتى المصروف اليومي داخل الوجهة نفسها، بفعل أخبار سياسية وعسكرية تبعد آلاف الكيلومترات عن المسافر.

هذا تماما ما يحدث اليوم مع استمرار تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي تجاوزت آثارها أسواق النفط والطاقة لتصل تدريجيا إلى قطاع السفر والسياحة العالمي، وتجعل من التخطيط للعطلات عملية أكثر تعقيدًا وحساسية مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب.

ففي الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار النفط بشكل ملحوظ منذ تصاعد المواجهة في الشرق الأوسط، تحدثت تقارير صحفية عن ضغوط متزايدة تواجهها شركات الطيران العالمية نتيجة ارتفاع أسعار وقود الطائرات، واضطرار العديد من الرحلات إلى تغيير مساراتها لتجنب بعض الأجواء الحساسة وغير الآمنة، وهو ما يعني ساعات طيران أطول وتكاليف تشغيل أعلى. وبالنسبة للمستهلك، سرعان ما بدأت هذه التكاليف بالظهور تدريجيا في أسعار التذاكر ورسوم الخدمات، وكلفة السفر عموما.

السفر لم يعد بحثا عن الأرخص

التحول الأهم اليوم يتعلق بطريقة تفكير الناس تجاه السفر أصلا بقدر ما يتعلق بارتفاع الأسعار. فبحسب تقرير نشرته مجلة "فوربس" ، أصبح كثير من المسافرين يتعاملون مع الرحلات باعتبارها قرارا ماليًا يحتاج إلى إدارة دقيقة للمخاطر، أكثر من كونه إنفاقا ترفيهيا سريعا.

كما تغيّر السؤال الأساسي لدى المسافرين، إذ بات يدور حول الرحلة الأكثر استقرارا والأقل عرضة للمفاجآت، إلى جانب الاهتمام بالسعر والوجهة، خاصة في ظل القفزات السريعة التي تشهدها أسعار الطيران والفنادق وأسعار صرف العملات من أسبوع لآخر.

هذا التغيير بات واضحا في سلوك المسافرين أنفسهم. فعدد متزايد من الناس أصبح يفضل دفع مبالغ إضافية مقابل تذاكر مرنة قابلة للتعديل أو الاسترداد، تفاديا للمجازفة بخسارة كامل قيمة الرحلة إذا تغيرت الظروف فجأة.

كما بدأ كثيرون بتقليص مدة الرحلات بدل إلغائها بالكامل، أو اختيار وجهات أقرب جغرافيا لتقليل المخاطر والتكاليف، بينما يفضل آخرون الاحتفاظ بجزء من ميزانية الرحلة للطوارئ بدل إنفاقها بالكامل قبل السفر.

وتقول وكالة "بلومبيرغ" إن المرونة أصبحت اليوم واحدة من أهم أدوات التسويق في قطاع السفر، بعدما كانت تعتبر سابقا مجرد ميزة إضافية، إذ بات العملاء يسألون عن شروط الإلغاء والتعديل بنفس القدر الذي يسألون فيه عن السعر والخدمات.

كيف انتقلت الأزمة للمسافر؟

قد يبدو الربط بين الصراع العسكري في مضيق هرمز والسياحة والسفر غير مباشر للوهلة الأولى، لكنه واقعي جدا في الحقيقة، لأن قطاع الطيران يعتمد بصورة أساسية على الوقود، وأي ارتفاع حاد في أسعار النفط ينعكس سريعا على تكاليف التشغيل.

ووفق تقديرات نقلتها وكالة "رويترز"، أضافت موجات ارتفاع الوقود الأخيرة الناتجة عن الحرب على إيران عشرات وربما مئات الدولارات إلى تكلفة بعض الرحلات الطويلة، بينما تحدثت شركات طيران كبرى عن خسائر بمليارات الدولارات نتيجة القفزة في أسعار الطاقة منذ بداية التصعيد العسكري في فبراير/شباط الماضي.

هذا الواقع دفع بعض شركات الطيران إلى تعديل جداول رحلاتها، وتقليص بعض المسارات، وإعادة توجيه رحلاتها بعيدا عن مناطق التوتر، إلى جانب مراجعة توقعاتها المالية للعام الحالي، بحسب ما أشارت إليه صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.

كذلك امتدت آثار الأزمة إلى تكاليف التأمين والشحن والخدمات اللوجستية، بينما أصبحت بعض الرحلات أطول وأكثر تعقيدا بسبب تغيير المسارات الجوية، ما يعني أن المسافر قد يدفع أكثر ويقضي وقتًا أطول في التنقل، مقارنة بما كان عليه الوضع قبل سنوات قليلة.

المسافرون يغيرون عاداتهم

المثير للاهتمام أن هذه التحولات تجاوزت إطار التحليلات الاقتصادية والمخاوف النظرية، وأصبحت واضحة في السلوك اليومي للناس. فبحسب تقرير لمنصة "سكيفت" المتخصصة في السفر، ظهرت خلال العامين الماضيين موجة مما يسمى "السفر الدفاعي"، أي السفر الذي يحاول الموازنة بين الاستمتاع، وتقليل المخاطر المالية في الوقت نفسه.

وفي أوروبا وآسيا تحديدا، ارتفع الإقبال على الرحلات القصيرة والسياحة الداخلية والسفر بواسطة القطارات، باعتبارها خيارات أقل تكلفة وأكثر استقرارا من الرحلات الجوية الطويلة، والتي باتت أكثر عرضة لتقلبات الأسعار والاضطرابات التشغيلية.

حتى داخل الرحلة نفسها، بدأت طريقة الإنفاق تتغير، فكثير من المسافرين أصبحوا أكثر حذرا في المصروفات اليومية، مع التركيز على التجارب الأساسية، بدل الإنفاق المكثف على الكماليات أو الأنشطة مرتفعة التكلفة.

كما نقلت مجلة "فوربس" عن خبراء في قطاع السياحة فإن المستهلك بعد سنوات من التضخم والأزمات والحروب أصبح يبحث عن رحلة قادرة على الصمود، إذا طرأ أي تغيير اقتصادي أو سياسي مفاجئ، إلى جانب البحث عن السعر المناسب.

ما الذي ينصح به الخبراء اليوم؟

خبراء السفر والمال لا ينصحون بإلغاء السفر أو التوقف عنه، بل بإدارته بطريقة أكثر مرونة وواقعية، خصوصا في ظل بيئة عالمية سريعة التغير.

ومن أبرز النصائح التي تتكرر في تقارير منصات السفر والتمويل الشخصي:

مقارنة التكلفة النهائية لا السعر الأولي فقط

قراءة شروط الإلغاء بعناية

تجنب استنزاف كامل ميزانية الرحلة قبل السفر

مراقبة أسعار العملات ورسوم الدفع

اختيار توقيت سفر أقل ازدحاما

الاحتفاظ بسيولة طوارئ بدل توزيع الميزانية بالكامل مسبقا

وتقول منصة "نيرد وولت" المتخصصة في التمويل الشخصي إن كثيرا من المستهلكين باتوا يفضلون تأجيل الرحلات على الدخول في ديون أو تحميل بطاقات الائتمان نفقات يصعب سدادها لاحقا، وهو ما يعكس تغيرا في طريقة تعامل الناس مع الإنفاق الترفيهي عموما.

السياحة مرآة للقلق الاقتصادي

ربما تكشف تحولات السفر الحالية في علاقتها بتداعيات الحرب على إيران شيئا أعمق من مجرد ارتفاع أسعار التذاكر، فالطريقة التي يسافر بها الناس اليوم تعكس بوضوح كيف تغيّرت علاقة المستهلك بالإنفاق بعد سنوات من التضخم وعدم اليقين والأزمات المتلاحقة.

فالناس لا يتوقفون عن السفر، لكنهم أصبحوا يسافرون بطريقة مختلفة؛ أكثر حذرا وتنظيما، وأكثر ارتباطا بما يحدث في الاقتصاد والسياسة العالمية. وحتى العائلات التي كانت تحجز رحلاتها بعفوية قبل سنوات، أصبحت اليوم تراقب أسعار العملات وشروط الإلغاء وتقلبات السوق قبل اتخاذ قرار السفر.

وربما لهذا السبب، أصبح كثير من المسافرين يبحثون عن رحلة يمكن التنبؤ بها في عالم يصعب التنبؤ به أصلا، إلى جانب البحث عن أفضل سعر ممكن وأفضل الخدمات التي تقدمها شركات الطيران.