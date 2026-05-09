صادرات الصين لأمريكا تزيد في أبريل 11.3% رغم رسوم ترمب

YANTAI, CHINA - APRIL 10: Aerial view of domestic vehicles (EV) waiting to be loaded onto a ro-ro ship for export at Yantai port on April 10, 2026 in Yantai, China. Concerns over global supply chain disruptions continue to grow, as escalating trade tensions between the United States and China prompt shipping companies and manufacturers to reassess sourcing strategies and logistics routes through the world's busiest container ports. (Photo by Getty Images)
سيارات كهربائية بانتظار التصدير في ميناء يانتاي الصيني (غيتي)
Published On 9/5/2026
آخر تحديث: 12:22 (توقيت مكة)

سجلت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة ارتفاعا بنسبة 11.3% خلال أبريل/نيسان الماضي رغم الرسوم الجمركية الأمريكية، في مؤشر على استمرار نشاط التجارة الصينية رغم التوترات التجارية والحرب على إيران.

وأظهرت بيانات إدارة الجمارك الصينية، الصادرة اليوم، أن صادرات الصين إلى الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 11.3% على أساس سنوي في الشهر الماضي، في تباين مع الأشهر السابقة التي شهدت تراجعا بنسبة 11% في شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، و26.5% في مارس/آذار، تحت وطأة الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وبلغت قيمة الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة 36.8 مليار دولار خلال أبريل/نيسان 2026، مقارنة مع 22 مليار دولار في الشهر نفسه من عام 2025.

وجاءت هذه البيانات قبل أيام من زيارة مرتقبة للرئيس ترمب إلى بكين الأسبوع المقبل، إذ يتصدر ملف التجارة والرسوم الجمركية والخلل في الميزان التجاري جدول مباحثات ترمب مع نظيره الصيني شي جين بينغ.

كما أظهرت بيانات الجمارك الصينية أن صادرات البلاد الإجمالية ارتفعت بنسبة 14.1% في أبريل/نيسان على أساس سنوي، بينما زادت الواردات بنسبة 25.3%، وهي أرقام تجاوزت توقعات الخبراء الاقتصاديين التي نقلتها وكالة بلومبيرغ.

وتتجاوز نسبة ارتفاع الصادرات الإجمالية للصين الشهر الماضي، ما سجل في مارس/آذار والمتمثل في (2.5%)، وما توقعه الاقتصاديون (7.9%).

المصدر: وكالات
