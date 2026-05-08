النفط يصعد بعد استهداف واشنطن ناقلتين إيرانيتين

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة وتراجع سعر صرف الدولار بعد أن أعلن الجيش الأمريكي أنه ضرب ناقلتين ترفعان العلم الإيراني بإطلاق النار عليهما أثناء محاولتهما الوصول إلى ميناء إيراني في خليج عُمان.

وتجاوز سعر النفط من خام برنت أكثر من 101 دولارا للبرميل اليوم الجمعة، بارتفاع بنسبة 1.3%، فيما تجاوز سعر خام غرب تكساس الوسيط 95 دولارا للبرميل بزيادة أكثر من 1%.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن واشنطن أوقفت حتى الآن 4 سفن قالت إنها كانت تحاول كسر الحصار الذي تفرضه على سواحل إيران منذ 13 أبريل/نيسان الماضي.

وقالت القيادة المركزية (سنتكوم) في بيان على منصة إكس، أرفقته بلقطات للضربات التي استهدفت السفينتين، إن طائرة من طراز "إف إيه 18 سوبر هورنت" تابعة للبحرية الأميركية عطلت ناقلتي النفط "إم تي سي ستار 3″ و"إم تي سيفدا" من طريق "إطلاق ذخائر دقيقة على مداخنهما، ما منع السفينتين من بلوغ سواحل إيران".

وكانت طائرة من الطراز نفسه قد عطلت الأربعاء سفينة أخرى ترفع العلم الإيراني، وهي ناقلة النفط "حسناء"، باستهداف دفتها.

وقف إطلاق النار لايزال صامدا

وفي السياق ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن وقف إطلاق النار لا يزال صامدا رغم التصعيد. وجاء ذلك في وقت تنتظر فيه واشنطن ردا من طهران على مقترح لإنهاء الحرب أولا، على أن تبدأ بعده محادثات لحل القضايا الأكثر صعوبة، مثل مصير برنامج إيران النووي.

وقال ترمب إن ثلاث مدمرات تابعة للبحرية الأمريكية تعرضت لهجوم أثناء عبورها من مضيق هرمز، وإن الجيش الأمريكي رد ‌بإطلاق النار.

وكتب ترمب على منصة تروث سوشال "عبرت ثلاث مدمرات أمريكية عالمية المستوى مضيق هرمز بنجاح كبير تحت النيران. لم يلحق ضرر بالمدمرات الثلاث، لكن ضررا جسيما لحق بالمهاجمين الإيرانيين".

انخفاض سعر صرف الدولار

وفي سياق تفاعل الأسواق مع التطورات في حرب إيران انخفض الدولار اليوم الجمعة، متجها نحو تسجيل انخفاض للأسبوع ⁠الثاني على التوالي، ⁠في ظل حالة التفاؤل الحذر لدى المستثمرين إزاء إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

إعلان

وقال محللون لرويترز إن المستثمرين ⁠تشجعوا بارتفاع أسعار النفط قليلا، مع صمود وقف إطلاق النار الهش بشكل عام.

وقال كايل تشابمان، محلل أسواق العملات الأجنبية في "بالينجر جروب" في لندن لرويترز "ألمحت الولايات المتحدة بقوة إلى سعيها لتجنب التصعيد ورغبتها في الحفاظ على وقف إطلاق النار".

وانخفض مؤشر الدولار مقابل سلة عملات رئيسية 0.28 % إلى 97.96، بعد أن سجل 97.623 في وقت سابق من ‌هذا الأسبوع، وهو أدنى مستوى له منذ 27 فبراير/شباط، أي قبل يوم من بدء الحرب.

وارتفع اليورو 0.4 % إلى 1.1773 دولار، ومن المتوقع أن يختتم الأسبوع على ارتفاع طفيف.

واتجه المتعاملون نحو الدولار بوصفه من أصول الملاذ الآمن، وباعوا عملات الاقتصادات المعتمدة على النفط، مثل اليابان ومنطقة اليورو، بعد ارتفاع أسعار النفط في ظل بقاء مضيق هرمز مغلقا بشكل شبه كامل.

وارتفع الجنيه الإسترليني وسندات الحكومة البريطانية اليوم بعد أن قال رئيس الوزراء كير ستارمر إنه لن يستقيل رغم الخسائر الفادحة التي مُني بها حزب العمال ‌الحاكم في انتخابات المجالس المحلية.

وصعد الجنيه الإسترليني 0.5% إلى 1.36155 دولار.

وزاد الدولار الأسترالي 0.4% إلى 0.72390 دولار، وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.3% إلى 0.5958 دولار، وكلاهما في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بفضل تحسن الإقبال ‌على ‌المخاطرة.

وبالنسبة للعملات المشفرة، استقرت بتكوين، العملة الرقمية الرائدة، عند 79635 دولارا، وهو سعر ليس ببعيد عن أعلى مستوى لها في أكثر من 3 أشهر والذي سجلته يوم الأربعاء عند 82793 دولارا.

وفي سياق متصل أظهرت بيانات اليوم ⁠الجمعة ارتفاعا أكثر من المتوقع في معدل التوظيف بالولايات المتحدة في أبريل/نيسان، بينما ⁠استقر معدل البطالة عند 4.3%، مما يشير إلى مرونة سوق العمل، ويعزز التوقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير لفترة من الزمن.