صادرات مصر من الغاز المسال ترتفع إلى 89.7 مليون دولار في شهرين

محمد خيال

القاهرة – ارتفعت قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال 752.6% في أول شهرين من 2026، إلى 89.7 مليون دولار، مقابل 10.5 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، حسب نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وحسب النشرة، زادت قيمة الواردات المصرية من الغاز المسال 27.9% خلال أول شهرين من 2026، لتسجل 1.51 مليار دولار، مقابل 1.18 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2025، بارتفاع 329.7 مليون دولار.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية تصدير شحنة جديدة من الغاز المسال لشهر يناير/كانون الثاني 2026 لصالح شركة "شل"، من مجمع إسالة الغاز بإدكو، بكمية تصل إلى 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال، على متن ناقلة متجهة إلى أحد موانئ تركيا.

وعلى أساس شهري، قفزت قيمة الصادرات المصرية من الغاز المسال بنسبة 605% خلال فبراير/شباط الماضي، لتسجل 35.3 مليون دولار، مقابل 5 ملايين دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بارتفاع 30.25 مليون دولار.

وتسعى مصر إلى رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 6.6 مليارات قدم مكعبة يوميا بحلول 2030، بزيادة تناهز 60% عن المعدلات الحالية، وفق تصريحات سابقة لوزير البترول، كما تخطط القاهرة لحفر 14 بئرا استكشافية في البحر المتوسط خلال 2026 لتقييم احتياطيات تقدر بنحو 12 تريليون قدم مكعبة من الغاز.

ويقدر إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حاليا بنحو 4 مليارات قدم مكعبة يوميا، في حين يبلغ الطلب المحلي نحو 6.2 مليارات قدم مكعبة يوميا، ويرتفع إلى نحو 7.2 مليارات قدم مكعبة خلال أشهر الصيف.

ووفق نشرة الإحصاء الحديثة، ارتفع إجمالي قيمة الواردات المصرية من منتجات الطاقة خلال أول شهرين من العام الحالي بنسبة 8.8%، ليسجل 3.231 مليارات دولار، مقابل 2.969 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة 261.9 مليون دولار.

في السياق نفسه، قفز إجمالي قيمة واردات البترول الخام خلال أول شهرين من 2026 بنسبة 383.7%، ليسجل 388.56 مليون دولار، مقابل 80.33 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2025، بزيادة 308.2 ملايين دولار.

وتراجعت قيمة واردات المنتجات البترولية بنسبة 23.1%، لتسجل 1.26 مليار دولار، مقابل 1.638 مليار دولار، بانخفاض 378.33 مليون دولار.

وزادت قيمة واردات الفحم بنسبة 10.2%، لتسجل 71.3 مليون دولار، مقابل 64.7 مليون دولار، بارتفاع 6.6 ملايين دولار.

الصادرات

ارتفع إجمالي قيمة الصادرات المصرية من منتجات الطاقة خلال يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين بنسبة 44%، لتسجل 913.5 مليون دولار، مقابل 634 مليون دولار خلال أول شهرين من 2025، بزيادة 279.5 مليون دولار.

وزادت قيمة صادرات المنتجات البترولية بنسبة 52.3%، لتسجل 716.1 مليون دولار، مقابل 470.3 مليون دولار، بارتفاع 245.8 مليون دولار.

فيما تراجعت قيمة صادرات البترول الخام بنسبة 29.4%، لتسجل 105.7 مليون دولار، مقابل 149.7 مليون دولار، بانخفاض 44 مليون دولار.

كما تراجعت قيمة صادرات الفحم بنسبة 3.6%، لتسجل 1.935 مليون دولار، مقابل 2.008 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2025، بانخفاض 73 ألف دولار.