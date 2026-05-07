نيكي الياباني عند أعلى مستوى في تاريخه

سجلت الأسهم اليابانية ارتفاعا قياسيا اليوم الخميس، بعدما تجاوز مؤشر نيكي حاجز 62 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه، مدعوما بموجة تفاؤل عالمية بشأن قطاع التكنولوجيا وإشارات إلى احتمال تهدئة التوترات في الشرق الأوسط.

وصعد مؤشر نيكي 225 بنسبة 5.8% ليغلق عند 62962.5 نقطة وهو أعلى مستوى على الإطلاق، بينما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 3% إلى 3840.5 نقطة، مع استئناف التداول في الأسواق اليابانية بعد عطلة استمرت 3 أيام.

وجاءت المكاسب القوية مدفوعة بالأداء الإيجابي لأسهم التكنولوجيا العالمية، بعدما سجلت مؤشرات وول ستريت مستويات قياسية خلال تعاملات الليلة الماضية، إثر نتائج قوية لشركة أدفانسد ⁠⁠⁠⁠مايكرو ديفايسز عززت التفاؤل باستمرار طفرة الذكاء الاصطناعي.

كما تلقت الأسواق دعما إضافيا من مؤشرات سياسية تتعلق بالشرق الأوسط، بعدما أعلنت إيران أنها تدرس مقترحا أمريكيا لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من شهرين، في حين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن واشنطن أجرت "محادثات جيدة للغاية" مع طهران.

وفي سوق العملات، استقر الين الياباني نسبيا عند 156.33 مقابل الدولار الواحد، بعد يوم من بلوغه أعلى مستوى في 10 أسابيع عند 155 ينا للدولار، وسط تكهنات بتدخل السلطات اليابانية لدعم العملة.

كما ارتفعت السندات الحكومية اليابانية مع عودة التداول بعد العطلة، في وقت يراقب فيه المستثمرون تحركات بنك اليابان واحتمالات التدخل الرسمي في سوق الصرف.