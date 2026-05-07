سوريا ترفع أسعار الوقود والغاز وسط ضغوط تكاليف الطاقة

أعلنت الشركة السورية للنفط رفع أسعار المشتقات النفطية في السوق المحلية اعتبارا من اليوم الخميس، في خطوة قالت إنها تهدف إلى ضمان استمرار التوريد ومواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة والشحن عالميا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن الشركة قولها إن تعديل الأسعار يأتي في إطار "إدارة استدامة الخدمة" وتحقيق التوازن بين استمرار توفير المشتقات النفطية واستقرار الخدمات المرتبطة بها، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية التي تضغط على قطاع الطاقة.

وبموجب التسعيرة الجديدة كما أوردتها وكالتا (سانا) و(الأناضول):

ارتفع سعر لتر بنزين أوكتان 95 إلى 1.15 دولار، مقارنة مع 1.05 دولار سابقا

زاد سعر بنزين أوكتان 90 إلى 1.10 دولار، بعد أن كان عند 0.85 دولار منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

رفعت الشركة سعر المازوت إلى 0.88 دولار للتر، مقارنة مع 0.75 دولار في التسعيرة السابقة.

وشملت الزيادات أيضا:

أسطوانة الغاز المنزلي التي ارتفع سعرها إلى 12.50 دولارا بدلا من 10.50 دولارات

بلغ سعر أسطوانة الغاز الصناعي 20 دولارا مقارنة مع 16.8 دولارا سابقا.

وأرجعت الشركة القرار إلى "الارتفاعات العالمية المتواصلة في أسعار النفط وتكاليف التوريد والشحن"، إضافة إلى التداعيات المرتبطة بالأوضاع الإقليمية الراهنة وما تفرضه من ضغوط على قطاع الطاقة.

وأكدت أنها حافظت خلال الفترة الماضية على استقرار الأسعار رغم ارتفاع الكلفة الفعلية، في محاولة للتخفيف من انعكاسات التطورات العالمية وضمان استمرار توفر الوقود والخدمات الأساسية.

ويأتي القرار في وقت تسعى فيه الحكومة السورية إلى إعادة تنظيم قطاع الطاقة بعد سنوات من الاضطرابات التي شهدتها البلاد، والتي تسببت في تراجع الإنتاج المحلي واعتماد متزايد على الواردات لتلبية الطلب الداخلي.