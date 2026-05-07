كشفت بيانات وتحليلات سوقية عن رهانات كبيرة بلغت قيمتها نحو 7 مليارات دولارات على انخفاض أسعار النفط خلال مارس/آذار وأبريل/نيسان، قبيل إعلانات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن السياسة تجاه إيران، ما أثار تساؤلات حول احتمال استغلال معلومات غير معلنة.

وأظهرت مراجعة أجرتها وكالة رويترز لبيانات التداول أن هذه المراكز، التي شملت عقودا آجلة للنفط الخام والديزل والبنزين في بورصتي إنتركونتيننتال وشيكاغو التجارية، نُفذت في توقيتات سبقت مباشرة تصريحات أو قرارات مؤثرة، أدت لاحقا إلى تراجع الأسعار.

ورصد المتداولون هذه الأنماط لأول مرة في 23 مارس/آذار، قبل دقائق من إعلان ترامب تأجيل هجمات على منشآت طاقة إيرانية، ما دفع الأسعار للهبوط، وتكرر الأمر في 7 أبريل/نيسان قبيل إعلان وقف إطلاق النار، الذي أدى إلى انخفاض بنحو 15% في عقود خام برنت، ثم في 17 و21 أبريل/نيسان مع تصريحات بشأن مضيق هرمز وتمديد الهدنة.

وبلغت قيمة الرهانات في هذه الأيام الأربعة وحدها نحو 2.6 مليار دولار، حسب تقديرات أولية، في حين يشير إجمالي التحركات عبر الفترة إلى نحو 7 مليارات دولارات.

تحقيقات محتملة

نقلت رويترز عن مصدر وصفته بالمطلع قوله إن هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية تدرس هذه التحركات، فيما لم تؤكد رسميا فتح تحقيق، كما أشار مصدر آخر إلى أن بورصة شيكاغو التجارية تحقق في بعض هذه الصفقات، دون تحديد هوية الجهات المنفذة أو مواقعها.

يأتي هذا في سياق مخاوف متزايدة بشأن استغلال معلومات غير عامة في الأسواق، بعدما أعلنت وزارة العدل الأمريكية في وقت سابق اتهام جندي يدعى غانون كين فان دايك باستخدام معلومات سرية مرتبطة بعملية عسكرية لاعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، لتحقيق أرباح تجاوزت 400 ألف دولار عبر المراهنة على منصة "بولي ماركت".

وأوضحت الوزارة أن المتهم استغل معطيات سرية حول توقيت العملية للتداول على نتائج مرتبطة بفنزويلا، في قضية تسلط الضوء على مخاطر توظيف المعلومات الحساسة لتحقيق مكاسب مالية في الأسواق.