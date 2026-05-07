أرباح شل تتجاوز التوقعات وتبلغ 7 مليارات دولار في الربع الأول

أعلنت شركة شل للطاقة اليوم الخميس تحقيق أرباح فصلية قوية تجاوزت توقعات المحللين، رغم تراجع إنتاجها من النفط والغاز بسبب تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران واضطرابات أسواق الطاقة العالمية.

وقالت الشركة متعددة الجنسيات إن أرباحها المعدلة خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفعت إلى 6.92 مليارات دولار، مقارنة مع توقعات بلغت 6.36 مليارات دولار في استطلاع أجرته الشركة، كما زادت من 5.58 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

والأرباح المعدلة هي مقياس تستخدمه الشركات لإظهار أرباحها التشغيلية الأساسية بعد استبعاد البنود الاستثنائية أو غير المتكررة، مثل خسائر الكوارث أو أرباح بيع الأصول. ويُنظر إليها كمؤشر أوضح على أداء الشركة الحقيقي.

وفي المقابل، خفضت شل وتيرة برنامج إعادة شراء الأسهم الفصلية من 3.5 مليارات دولار إلى 3 مليارات دولار، في خطوة تعكس حذرا متزايدا تجاه تقلبات السوق وارتفاع تكاليف التمويل.

وإعادة شراء الأسهم هي عملية تقوم فيها الشركة بشراء جزء من أسهمها المتداولة في السوق، مما يقلل عدد الأسهم المتاحة ويرفع عادة قيمة السهم وربحية المساهمين.

تراجع الإنتاج

وتراجع إنتاج الشركة من النفط والغاز بنحو 4% مقارنة بالربع السابق، متأثرا بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط، بما في ذلك الأضرار التي لحقت بمصنع "بيرل" للغاز في قطر. وتوقعت الشركة أن تستغرق أعمال الإصلاح نحو عام كامل.

كما ارتفعت نسبة المديونية لدى شل -التي تقيس حجم الدين مقارنة بأصولها أو حقوق المساهمين- إلى 23.2% بنهاية الربع الأول، مقارنة مع 20.7% في نهاية عام 2025.

وأرجعت الشركة زيادة الديون إلى حاجتها لإدارة اضطرابات الأسعار والإمدادات وتقلبات السوق الناتجة عن الحرب، بعدما كانت قد أشارت سابقا إلى ارتياحها لمستوى مديونية قرب 20%.

وتأتي نتائج شل في وقت تواجه فيه شركات الطاقة العالمية ضغوطا متزايدة بفعل اضطرابات الإمدادات في الخليج، وتقلب أسعار النفط والغاز، وارتفاع تكاليف التشغيل والشحن المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية.