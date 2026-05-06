الريال الإيراني يتحسن مع أنباء قرب اتفاق بين طهران وواشنطن

تحسن سعر صرف الريال الإيراني مقابل الدولار وعدد من العملات الأجنبية في السوق الحرة، اليوم الأربعاء، مع تراجع الطلب على العملة الصعبة بعد تقارير عن اقتراب إيران والولايات المتحدة من تفاهم أولي لإنهاء الحرب.

وحسب مواقع محلية إيرانية، هبط سعر الدولار في السوق الحرة من 182 ألفا و350 تومانا إلى 175 ألفا و210 تومانات، بما يعادل نحو مليون و752 ألف ريال للدولار، في ظل تعاملات اتجهت نزولا مقارنة باليوم السابق.

وتستخدم السوق الإيرانية التومان في التسعير اليومي، بينما العملة الرسمية هي الريال، ويساوي التومان الواحد 10 ريالات.

وأظهرت بيانات موقع "الآن چند" الإيراني لرصد أسعار العملات، في وقت كتابة هذه السطور، أن سعر شراء الدولار بلغ 176 ألفا و400 تومان وسعر البيع عند 178 ألفا و200 تومان، كما سجل سعر بيع اليورو 209 آلاف و400 تومان، وبلغ الدرهم الإماراتي 48 ألفا و500 تومان.

هبوط الدولار

كان الدولار اقترب، أمس الثلاثاء، من مستوى 190 ألف تومان قبل أن يتراجع إلى مستوى 181 ألف تومان، وفق موقع "اقتصاد نيوز" الإيراني، الذي أشار إلى أن أسواق الذهب والعملات دخلت مسارا هابطا تحت ضغط "إشارات سياسية"، وخروج جزء من السيولة من سوق العملات.

وتأتي هذه التحركات بعد موجة تراجع في أسواق الذهب والعملات داخل إيران، إذ هبطت أسعار الذهب والسبائك بالتزامن مع انخفاض الدولار، في حين ظل اتجاه السوق مرهونا بالتطورات السياسية المرتبطة بالحرب ومضيق هرمز.

أنباء اتفاق

نقلت وكالة رويترز عن مصدر باكستاني مطلع على جهود الوساطة قوله إن أمريكا وإيران تقتربان من الموافقة على مذكرة تفاهم من صفحة واحدة لإنهاء الحرب.

وحسب الوكالة، فإن التفاهم المقترح يهدف إلى وضع إطار أولي لإنهاء القتال، وفتح مسار أوسع للتفاوض بشأن القضايا الخلافية بين الطرفين، في وقت تلعب فيه باكستان دور الوسيط بين واشنطن وطهران.

ولم تعلن إيران أو أمريكا حتى الآن التوصل إلى اتفاق نهائي، في حين تستمر الأسواق في تسعير احتمالات التهدئة أو عودة التصعيد، خصوصا أن سعر الصرف في إيران ظل خلال الأسابيع الماضية شديد الحساسية لأي خبر يتعلق بالحرب، أو بمضيق هرمز أو بالعقوبات الأمريكية على إيران.