آمال إنهاء الحرب ترفع قيمة العملات المشفرة إلى 2.74 تريليون دولار

ارتفعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع زيادة الإقبال على المخاطرة وسط أنباء عن قرب التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، حسب منصة كوين ديسك .

وارتفعت بتكوين العملة المشفرة لأعلى قيمة سوقية 1.42% إلى 82 ألفا و390 دولارا للوحدة الواحدة، كما صعدت إيثيريوم 0.9% إلى 2490.84 دولاراً، في حين صعدت واستقرت عملة تيثر عند 0.9996 دولار.

في المجمل، زادت القيمة السوقية للعملات المشفرة مجتمعة 2.27% إلى 2.74 تريليون دولار، حسب منصة "كوين ماركت كاب".

آمال وقف الحرب

جاءت تحركات العملات المشفرة عقب تقرير نشرته موقع أكسيوس الأمريكي يفيد بأن واشنطن وطهران على وشك التوصل إلى مذكرة تفاهم من صفحة واحدة تهدف إلى إنهاء الحرب.

وأثارت هذه التطورات آمالا بعودة تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، وقد أدت اضطرابات تدفقات الطاقة منذ أواخر فبراير/شباط إلى اضطراب كبير في أسواق الطاقة حول العالم، وخاصة في آسيا.

ونقلت منصة "كوين ديسك" عن محلل العملات في موقع فوريكس لايف "جاستن لو" قوله إنه متشكك بعض الشيء بشأن النقطة الأخيرة المتعلقة بتنازل إيران في الملف النووي، ولكنه أضاف "علينا الانتظار لنرى ما سيحدث".

مع ذلك، كان احتمال خفض التصعيد كافيا لإحداث تحول واسع في مراكز التداول، حيث اتجه المتداولون نحو الأصول عالية المخاطر وتراجعوا عن استثماراتهم في قطاع الطاقة، متوقعين انخفاضا في التوترات الجيوسياسية.