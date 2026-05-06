قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها والمسجلة في يونيو/حزيران 2022، مع استمرار تداعيات الحرب على إيران واضطراب أسواق الطاقة العالمية، ما يزيد الضغوط الاقتصادية والسياسية على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وحسب بيانات جمعية السيارات الأمريكية التي نقلتها وكالة بلومبيرغ، ارتفع متوسط سعر غالون البنزين العادي على مستوى البلاد إلى 4.54 دولارات أمس الثلاثاء، متجاوزا مستوى 4.5 دولارات للمرة الأولى منذ يوليو/تموز 2022، وبفارق نحو 50 سنتا فقط عن المستوى القياسي البالغ 5.01 دولارات المسجل في يونيو/حزيران من العام نفسه.

سجّل غالون البنزين في ولاية كاليفورنيا 6.16 دولارات في حين بلغ 5.74 في واشنطن و5.33 في أوريغون، وفي المقابل بلغ سعر الغالون 3.96 دولارات في أوكلاهوما، و3.99 دولارا في لويزيانا، و4 دولارات في أركنساس. و4.06 في ألاباما.

تشير البيانات إلى أن أسعار الوقود ارتفعت بأكثر من 1.5 دولار للغالون منذ اندلاع الحرب على إيران، في ظل مخاوف متزايدة بشأن الإمدادات العالمية القادمة من منطقة الخليج.

وتراقب الأسواق أي مؤشرات على تقدم في جهود إنهاء الحرب، بعدما تحدث ترمب مؤخرا عن إحراز "تقدم كبير" نحو اتفاق قد يخفف التوترات ويعيد الاستقرار إلى أسواق الطاقة.

وتراجع سعر برميل الخام الأمريكي 11.34% إلى 90.67 دولارا وانخفض برميل خام برنت 11% إلى 97.84 دولارا، وقت كتابة هذا التقرير.

لحظة الصدمة

تتصدر كاليفورنيا قائمة الولايات الأعلى سعرا، إذ تجاوز سعر الغالون فيها 6 دولارات، بينما اقتربت بعض ولايات الغرب الأوسط من مستوى 5 دولارات، وهو المستوى الذي يعتبره محللون نقطة تحول قد تؤدي إلى تراجع الطلب الاستهلاكي بصورة حادة.

إعلان

وقال رئيس قسم تحليل النفط في "غاز بادي"، باتريك دي هان، إن تجاوز مستوى 5 دولارات للغالون يمثل عادة "لحظة الصدمة" التي تدفع المستهلكين إلى تقليص استهلاكهم، لكنه أشار إلى أن الطلب الأمريكي لا يزال قويا حتى الآن.

وتفاقم أسعار الوقود المرتفعة الضغوط التضخمية على الاقتصاد الأمريكي، كما تؤثر سلبا في ثقة المستهلكين، في وقت تواجه فيه الإدارة الأمريكية انتقادات متزايدة بسبب زيادة تكاليف المعيشة.

ويرى مراقبون أن استمرار ارتفاع الأسعار يشكل تحديا سياسيا للحزب الجمهوري قبل الانتخابات النصفية، كما قد ينعكس على طموحات حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم المتوقع ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2028.

وفي الأسواق، أظهرت البيانات أن مخزونات البنزين الأمريكية تراجعت إلى أدنى مستوياتها في هذا الوقت من العام منذ عام 2014، بينما توقعت مؤسسة مورغان ستانلي مزيدا من التشدد في الإمدادات خلال الصيف، مما يرفع احتمالات تسجيل مستويات موسمية تاريخية منخفضة للمخزونات.

كما صعدت العقود الآجلة للبنزين في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو/حزيران 2022، بعد موجة ارتفاع حادة شهدتها الأسواق أواخر أبريل/نيسان الماضي.