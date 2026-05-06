وقود أغلى وغذاء مهدد.. حرب إيران تستنزف المواطن الغربي

بعيدا عن هزات القنابل والقصف والدماء، عايش المواطن الغربي الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران عبر الشاشات، تصله الأخبار أحيانا وأحيانا يتجاهلها، ولكن مع الأيام والأسابيع، امتدت تداعيات هذه الحرب لتنعكس مباشرة على خزانات الوقود وأسعار الخضار والفواكه، وتضغط على جيوب السكان في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

قلق واسع

وأظهر استطلاع حديث أجرته مؤسسة "أوبينيوم" لألفي مواطن بريطاني أن نحو 80% من المستطلعة آراؤهم يشعرون بالقلق من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب الحرب، في حين يتوقع 73% منهم ارتفاع أسعار السلع في قطاعات أخرى، وفق ما نقلته صحيفة غارديان .

الحرب تتسبب في رفع التكاليف على طول سلسلة التوريد، والعائلات محقة في شعورها بالقلق بواسطة هيلين ديكنسون، الرئيسة التنفيذية لاتحاد التجزئة البريطاني

كما عبّر 81% من المستطلعة آراؤهم عن مخاوفهم من ارتفاع فواتير الطاقة، و76% من زيادة أسعار الوقود، و68% من زيادات ضريبية محتملة.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 هل سينشق نتنياهو عن الليكود؟

هل سينشق نتنياهو عن الليكود؟ list 2 of 2 كاتب يحذر.. بن غفير يبتلع إسرائيل من الداخل end of list

ويأتي ذلك في ظل واقع اقتصادي مقلق، بعد أن ارتفعت أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية بنسبة 3.7% في مارس/آذار الماضي، مقارنة بنسبة 3.3% في الشهر السابق.

واقع اقتصادي قاتم

ونقلت غارديان عن هيلين ديكنسون، الرئيسة التنفيذية لاتحاد التجزئة البريطاني قولها إن الحرب تتسبب في رفع التكاليف على طول سلسلة التوريد، و"العائلات محقة في شعورها بالقلق".

يتوقع بنك إنجلترا أن يصل تضخم أسعار السلع الغذائية إلى 7% بحلول نهاية العام بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة والنقل، بعد تعطل الملاحة في مضيق هرمز

وعلى الرغم من جهود الحكومة للتحكم في الأزمة، يتوقع بنك إنجلترا أن يصل تضخم أسعار السلع الغذائية إلى 7% بحلول نهاية العام، بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة والنقل، بعد تعطل الملاحة في مضيق هرمز.

إعلان

وحذرت مؤسسات تجارية بريطانية من أن "النافذة تضيق" أمام الحكومة لاتخاذ إجراءات لاحتواء هذه التكاليف، مطالبة بخفض أعباء الطاقة على قطاع التجزئة، بهدف كبح ارتفاع الأسعار.

ثمن الوقود المرتفع

وفي الولايات المتحدة، يتبين أن الأمريكيين دفعوا ثمن حرب رئيسهم غاليا -كما تشير صحيفة إندبندنت البريطانية- إذ أنفقوا نحو 23.9 مليار دولار إضافية على الوقود خلال شهرين فقط، نتيجة ارتفاع الأسعار المرتبط بالحرب.

وتوضح الصحيفة -استنادا إلى تحليل باتريك ديهان رئيس قسم تحليل البترول في موقع تتبع "غاس بادي" (GasBuddy)- أن هذا الرقم يعادل إنفاقا إضافيا بنحو 6 آلاف و462 دولارا في الثانية، أو أكثر من 23 مليون دولار في الساعة.

وقد تجاوز متوسط سعر البنزين 4 دولارات للغالون في مارس/آذار للمرة الأولى منذ أربع سنوات، قبل أن يقترب من 4.5 دولارات في أوائل مايو/أيار، وفق ما نقلته الصحيفة عن منشور ديهان على منصة إكس.

كما ارتفع مجمل أسعار الطاقة بنسبة 10.9%، مما أدى إلى دفع معدل التضخم في الولايات المتحدة للارتفاع إلى 3.3% في مارس/آذار، بعد أن كان عند 2.4% في بداية العام.

ضغوط اقتصادية وسياسية

وتأتي هذه التطورات في وقت يعاني فيه عدد كبير من الأمريكيين بالفعل من ضغوط مالية، فقد كشف استطلاع أجرته شركة "بيمنتس" المتخصصة في البيانات المالية والأخبار، في أبريل/نيسان أن نحو 40% من المستهلكين لا تكاد تكفي رواتبهم لتغطية احتياجاتهم الشهرية الأساسية.

قال 55% من الأمريكيين إن أوضاعهم المالية تزداد سوءا، وهو مستوى قلق يفوق ما سُجل خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008 وجائحة كورونا بواسطة هيلين ديكنسون، الرئيسة التنفيذية لاتحاد التجزئة البريطاني

وقال 55% من المصوتين إن أوضاعهم المالية تزداد سوءا، وهو مستوى قلق يفوق ما سُجل خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008 وجائحة كورونا، وفقا لتقرير إندبندنت.

وخلصت التقارير إلى أن الحرب لا تؤثر فقط على الأسواق العالمية أو الحكومات، بل تمتد آثارها بشكل واضح إلى حياة المواطنين اليومية، مما يعمّق أزمة المعيشة، وقد يكون له انعكاسات سياسية على الحكومات الغربية.