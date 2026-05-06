اقتصاد|ألمانيا

لوفتهانزا تحذر من تصاعد مخاطر حرب إيران على أدائها المالي

FRANKFURT AM MAIN, GERMANY - APRIL 15: A Lufthansa aircraft lands at Frankfurt Airport as the Lufthansa strikes escalate on April 15, 2026 in Frankfurt, Germany. Lufthansa pilots and cabin crew members demonstrated today outside Hangar One at Frankfurt Airport, where inside Lufthansa management was celebrating the company's 100th anniversary. The pilots, who were striking Monday and Tuesday and will strike again on Thursday and Friday, are showing solidarity today with cabin crews who have now gone on strike as well through tomorrow. The two labour unions that represent the two groups are seeking to pressure Lufthansa management over better retirement benefits for the pilots and improved working conditions for cabin crews. (Photo by Thomas Lohnes/Getty Images)
استمرار التوترات في الشرق الأوسط يهدد استقرار إمدادات وقود الطائرات (غيتي)
Published On 6/5/2026

حذرت شركة لوفتهانزا من تزايد المخاطر التي تهدد أداءها المالي خلال العام الجاري، في ظل تداعيات الحرب على إيران وارتفاع أسعار الوقود، رغم تمسكها بتوقعات تحقيق نمو قوي في الأرباح خلال عام 2026.

وقالت الشركة الألمانية اليوم الأربعاء إن "كفة المخاطر مقابل الفرص مالت باتجاه المخاطر"، مشيرة إلى أن استمرار التوترات في الشرق الأوسط يهدد استقرار إمدادات وقود الطائرات ويفرض ضغوطا إضافية على قطاع الطيران العالمي.

ومنذ اندلاع الحرب عقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، تسيطر طهران على مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من إنتاج النفط العالمي وكميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال، مما أثار مخاوف واسعة بشأن أمن الطاقة وحركة النقل الجوي.

وأضافت لوفتهانزا أنه "لا يُتوقع حاليا فرض أي قيود على إمدادات الكيروسين" في مراكزها التشغيلية، لكنها حذرت من أن تراجع توافر الوقود لاحقا خلال العام يبقى "عامل مخاطر إضافيا".

ورغم تمتع الشركة بحماية نسبية بعد تثبيت أسعار نحو 80% من احتياجاتها من الوقود لعام 2026، فإنها توقعت ارتفاع تكاليف الكيروسين بنحو 1.7 مليار يورو (نحو 1.8 مليار دولار) إضافية، لتصل إلى 8.9 مليارات يورو (نحو 9.6 مليارات دولار) مقارنة بالتقديرات السابقة.

وأكدت الشركة أنها تسعى لتعويض هذه الزيادة عبر رفع إيرادات التذاكر، وتحسين نسب إشغال الرحلات، إلى جانب تنفيذ إجراءات إضافية لخفض التكاليف، مع تقليص خطط التوسع في الرحلات إلى 2% بدلا من 4%.

كما أشارت المجموعة إلى أن تغيرات حركة المسافرين، مع تحول بعض الركاب من مراكز العبور الخليجية إلى وجهات لوفتهانزا في أفريقيا وآسيا، قد تساعد جزئيا في تخفيف الضغوط المالية.

تضم المجموعة الألمانية شركات طيران عدة، من بينها سويس وبراسلز (غيتي)

تراجع صافي الخسائر

وتضم المجموعة الألمانية شركات طيران عدة، من بينها الخطوط السويسرية "سويس" وخطوط بروكسل "براسلز"، وكانت قد اضطرت هذا العام إلى إلغاء آلاف الرحلات بسبب إضرابات احتجاجا على خفض الأجور والمعاشات التقاعدية.

وحذرت نقابات الطيارين وأطقم الطيران من احتمال تنفيذ إضرابات جديدة بعد قرار الشركة إغلاق وحدتها التابعة "سيتي لاين" قبل الموعد المقرر، في وقت تواجه فيه الشركة ضغوطا متزايدة بفعل تكاليف الوقود والاضطرابات العمالية.

وعلى صعيد النتائج المالية، أعلنت لوفتهانزا تراجع صافي خسائرها في الربع الأول بنسبة 25% على أساس سنوي إلى 665 مليون يورو (نحو 718 مليون دولار)، بينما ارتفعت الإيرادات 8% إلى 8.75 مليارات يورو (نحو 9.5 مليارات دولار).

كما تقلصت الخسائر التشغيلية المعدلة بنسبة 15% إلى 612 مليون يورو (نحو 661 مليون دولار)، في نتائج جاءت أفضل من توقعات المحللين رغم تأثير الإضرابات وارتفاع تكاليف التشغيل.

وتتوقع الشركة أن يتجاوز الربح التشغيلي المعدل خلال عام 2026 مستوى 1.96 مليار يورو (نحو 2.1 مليار دولار) المسجل العام الماضي، بزيادة تتجاوز 10%، رغم استمرار الضبابية المرتبطة بالحرب وأسعار الطاقة.

المصدر: الألمانية + الفرنسية
