الذهب يقفز 3% والدولار يتراجع وسط مؤشرات بقرب انتهاء حرب إيران

قفزت أسعار الذهب بأكثر من 3% اليوم الأربعاء، ⁠⁠لتسجل أعلى مستوى ⁠⁠لها في أكثر من أسبوع، بعد أن أدت احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران إلى تراجع الدولار وأسعار النفط، ⁠⁠مما خفف من الضغوط التضخمية التي تعزز التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 3.2% إلى 4703.09 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة ⁠⁠09:38 بتوقيت غرينتش، ليسجل سعر المعدن الأصفر أعلى مستوياته منذ 27 أبريل/نيسان الماضي.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران بنسبة 3.2% أيضا إلى 4714 دولارا للأوقية.

وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم أن بلاده لن تقبل إلا "اتفاقا عادلا وشاملا" في مفاوضاتها مع ‌‌الولايات المتحدة لوضع حد للحرب، بينما تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن إحراز "تقدم كبير" في المفاوضات.

وأعلن ترمب أمس الثلاثاء تعليق "مشروع الحرية" لحركة الملاحة في مضيق هرمز لفترة وجيزة، مشيرا إلى أن القرار جاء بناء على طلب باكستان ودول أخرى.

تهيئة الظروف لخفض الفائدة

وذكر ريكاردو إيفانجيليستا، كبير المحللين في شركة "أكتيف تريدز" لرويترز أن "التوصل إلى اتفاق سلام في الوقت المناسب، يسمح بإعادة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى حالتها الطبيعية، من شأنه أن يخفف الضغوط التضخمية، ويهيئ الظروف أمام خفض مجلس ⁠الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة خلال عام 2026″.

وأضاف إيفانجيليستا "إذا ⁠⁠عادت الأوضاع إلى طبيعتها في الخليج، فربما تستعيد أسعار الذهب بعض زخمها في الارتفاع مع انخفاض الدولار"، موضحا أن هذا الأمر قد يفسح المجال أمام عودة المعدن النفيس إلى مستويات تتجاوز 5 آلاف دولار، والاقتراب من⁠ 5500 دولار للأوقية بحلول نهاية العام".

ومن المنتظر أن يعمل كيفين وارش المرشح لرئاسة الاحتياطي الفدرالي على خفض أسعار الفائدة بعد توليه منصبه خلفا للرئيس الحالي جيروم باول.

توقعات بتراجع التضخم

وتسبب ارتفاع أسعار النفط، بعد تعطل الملاحة في مضيق هرمز، في تأجيج التضخم، الأمر الذي يزيد من احتمال رفع ⁠⁠أسعار الفائدة، ولكن توقف الحرب سيؤدي لانخفاض أسعار الطاقة لتتراجع معها مستويات التضخم.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة الإقبال على الاستثمار في سندات الخزانة ذات العائد المضمون، الأمر الذي يحد من الإقبال من جانب المستثمرين على الذهب، والعكس صحيح حيث يزيد الإقبال على المعدن النفيس مع انخفاض أسعار الفائدة.

وينتظر المستثمرون الآن صدور بيانات التوظيف في القطاع الخاص في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم، وكذلك تقرير الوظائف غير الزراعية هذا الأسبوع، والذي سيختبر ما إذا كان الاقتصاد لا يزال مرنا بما يكفي لإبقاء السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي على حالها.

وبالنسبة للمعادن النفيسة ‌‌الأخرى: