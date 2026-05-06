الذهب يقفز والنفط يتراجع وسط آمال باتفاق بين أمريكا وإيران

ارتفعت أسعار الذهب وتراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، وسط تفاؤل الأسواق بإمكان التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن إحراز تقدم نحو اتفاق شامل قد يخفف التوترات في منطقة الخليج.

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 2.42% إلى 4666.57 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش.

وصعدت أيضا العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران 2.37% إلى 4677.20 دولارا.

في المقابل:

هبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو/تموز 1.56% إلى 108.06 دولارات للبرميل، بعد انخفاضها 4% في الجلسة السابقة.

تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.8% إلى 100.48 دولار للبرميل.

جاءت تحركات الأسواق بعدما أعلن الرئيس الأمريكي أنه سيوقف مؤقتا عملية مرافقة السفن عبر مضيق هرمز، مشيرا إلى تقدم في المفاوضات مع إيران، دون الكشف عن تفاصيل الاتفاق المحتمل.

ورغم ذلك، أكد ترمب استمرار الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، في وقت يظل فيه مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية شبه مغلق منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في فبراير/شباط الماضي.

وقف إطلاق نار هش

وقال كبير محللي الأسواق في "أواندا"، كيلفين وونغ، لرويترز إن تراجع أسعار النفط خفف علاوة المخاطر الجيوسياسية، مما دعم ارتفاع الذهب، خاصة مع استمرار سريان وقف إطلاق النار الهش بين الولايات المتحدة وإيران رغم الاشتباكات الأخيرة.

كما تعرض الدولار الأمريكي لضغوط بعد تصريحات ترمب، مما عزز مكاسب المعادن النفيسة، إذ يؤدي ضعف العملة الأمريكية إلى جعل الذهب أرخص لحائزي العملات الأخرى.

وينتظر المستثمرون الآن صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، والذي سيختبر ما إذا كان الاقتصاد لا ‌‌يزال مرنا بما يكفي لإبقاء السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) على حالها، أو ما إذا كان تراجع سوق العمل قد يعيد إحياء الحجة الداعية إلى خفض أسعار ‌‌الفائدة.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى

ارتفعت الفضة 2.7% إلى 74.80 دولارا للأوقية.

صعد البلاتين 1.7% إلى 1986.25 دولارا.

زاد البلاديوم 2.1% إلى 1516.44 دولارا.

في غضون ذلك، ‌‌ذكرت مصادر في السوق أمس الثلاثاء مستشهدة بأرقام معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت للأسبوع الثالث على التوالي، كما تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وقالت المصادر إن ‌‌مخزونات ‌‌النفط الخام انخفضت 8.1 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في أول مايو/أيار.

وأضافت أن مخزونات البنزين تراجعت 6.1 ملايين برميل، وهبطت مخزونات نواتج التقطير 4.6 ملايين برميل مقارنة بالأسبوع السابق.