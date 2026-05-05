وزير النفط الإيراني: إنتاجنا من الخام لم ينخفض طيلة أيام الحرب

قال وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد، اليوم الثلاثاء، إن تصدير بلاده للنفط خلال الحرب "كان جيدا ومُرضيا"، موضحا أن إنتاج النفط الخام الإيراني لم ينخفض طيلة أيام الحرب، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأضاف الوزير نجاد "سعينا لإدارة المشكلات التي واجهناها عبر اتخاذ قرارات صحيحة في أقصر وقت ممكن".

وأكد نجاد أنه سيتم إدراج إعادة إعمار المنشآت النفطية المتضررة ضمن الأولويات العاجلة، وأنه يأمل أن "تُستكمل أعمال الإعمار في المنشآت النفطية ضمن الجدول الزمني المناسب".

يذكر أن إيران ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وتنتج حوالي 3.3 ملايين برميل يوميا، فضلا عن 1.3 مليون برميل يوميا من المكثفات وغيرها من المشتقات بما يمثل 4.5% من الإمدادات العالمية.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 50% منذ اندلاع حرب إيران وتعطل الملاحة في مضيق هرمز الذي تمر به نحو 20% من الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال.

وبلغ سعر النفط من خام برنت نحو 113 دولار للبرميل اليوم الثلاثاء، فيما بلغ سعر خام تكساس الوسيط نحو 104 دولارات للبرميل.

قطاع الطاقة في إيران

وهذه بعض الحقائق عن قطاع النفط والغاز في إيران:

تقول شركة "إف جي إي" للاستشارات إن الطاقة الإجمالية للمصافي المحلية في إيران تبلغ 2.6 مليون برميل يوميا.

تشير بيانات شركة كبلر إلى أن إيران صدرت ما يقرب من 820 ألف برميل يوميا من الوقود، ومنه غاز ⁠⁠البترول المسال، في عام 2025، وهو مستوى أقل بشكل طفيف مقارنة بمستويات عام 2024.

تتركز مرافق إنتاج النفط والغاز الإيرانية بشكل أساسي في الأقاليم الجنوبية الغربية، إذ تقع مرافق النفط في إقليم خوزستان والغاز في إقليم بوشهر والمكثفات من حقل فارس الجنوبي العملاق.

يجري تصدير 90% من الخام الإيراني عبر ميناء خارك بالخليج العربي، في حين يتم تصدير 600 ألف برميل من النفط المكرر يوميا عبر ميناء بندر عباس.

إلى جانب النفط، يجري تصدير 30 مليون متر مكعب من الغاز يوميا عبر ميناء عسلويه.

تشير بيانات منظمة أوبك إلى أن عائدات إيران النفطية وصلت إلى 46 مليار دولار خلال العام الماضي.