النفط يتراجع والذهب يتعافى وسط توتر مضيق هرمز

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد مكاسب حادة في الجلسة السابقة، في وقت تعافت فيه أسعار الذهب من أدنى مستوياتها في أكثر من شهر، وسط استمرار التوترات في مضيق هرمز وتصاعد المخاوف بشأن التضخم العالمي واضطراب الإمدادات.

وجاء تراجع النفط بعد مؤشرات على تحركات أمريكية لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية، في محاولة لتخفيف الضغوط على أسواق الطاقة العالمية عقب الإغلاق الإيراني شبه الكامل للممر البحري الحيوي.

وأطلقت الولايات المتحدة أمس الاثنين عملية جديدة تهدف إلى إعادة فتح المضيق، بينما أعلنت شركة ميرسك أن سفينة "ألايانس فيرفاكس" لنقل المركبات، التي ترفع العلم الأمريكي، غادرت الخليج عبر مضيق هرمز تحت حماية قوات عسكرية أمريكية، مما هدأ بعض المخاوف من انقطاع الإمدادات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو/تموز 0.37% إلى 114.07 دولارا للبرميل بحلول الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش، بعدما ارتفعت 5.8% أمس الاثنين.

كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.85%، إلى 104.96 دولارات للبرميل، بعد صعوده 4.4% في الجلسة السابقة.

وقال كبير محللي السوق في "كيه سي إم تريد"، تيم واترر، إن "خروج السفينة التي تديرها شركة ميرسك تحت الحراسة ساعد على تهدئة بعض المخاوف الفورية من انقطاع الإمدادات".

وأضاف "هذا يدل على أن المرور الآمن ممكن على نحو محدود في ظل الظروف الحالية، ويساعد في تبديد بعض المخاوف من أسوأ سيناريوهات انقطاع الإمدادات، ومع ذلك لا يزال هذا حدثا استثنائيا إلى حد بعيد وليس معاودة فتح كاملة".

الذهب يرتفع

وفي المقابل، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.52% إلى 4547.39 دولارا للأوقية بحلول الساعة 06:40 بتوقيت غرينتش، بعدما هبط بأكثر من 2% في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى له منذ 31 مارس/آذار.

كما صعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو/حزيران 0.4% إلى 4550.70 دولارا.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في "تستي لايف"، إن "الأسعار تستقر قليلا فيما يبدو بعد أن تسببت عودة (تداول الحرب) عبر الأسواق في انخفاض الذهب أمس الاثنين".

لكنه أشار إلى أن مكاسب المعدن النفيس بقيت محدودة، موضحا أن "عوائد السندات والدولار ارتفعت مع صعود أسعار النفط الخام الذي أثار مخاوف التضخم، وأثر ذلك سلبا على الذهب الذي لا يدر عائدا ويُعد ملاذا آمنا من العملات الورقية".

ويأتي ذلك بينما تواصل الولايات المتحدة لإيران تبادل الضربات في الخليج، في إطار الصراع على السيطرة على مضيق هرمز، الذي تمر عبره إمدادات نفط وغاز تعادل نحو 20% من الطلب العالمي يوميا.

وأفادت تقارير بتعرض عدة سفن تجارية للقصف، فيما اندلع حريق في ميناء نفطي رئيسي بالإمارات عقب هجوم إيراني، في وقت اعتبرت فيه محاولة ترمب استخدام البحرية الأمريكية لتأمين الملاحة أكبر تصعيد منذ إعلان وقف إطلاق النار قبل أربعة أسابيع.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون إن نقصا ملموسا في إمدادات النفط سيبدأ بالظهور عالميا بسبب استمرار إغلاق مضيق هرمز.

كما حذر بنك غولدمان ساكس من أن اضطرابات الإمدادات دفعت مخزونات النفط العالمية إلى مستويات قريبة من أدنى مستوى لها في ثماني سنوات، مشيرا إلى أن تسارع استنزاف المخزونات بات مصدر قلق متزايد.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع صدور بيانات أمريكية مهمة تشمل الوظائف الشاغرة وتقرير التوظيف الصادر عن مؤسسة "إيه دي بي" وبيانات الوظائف لشهر أبريل/نيسان، بحثا عن مؤشرات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية.