لأول مرة منذ 13.. دخول شحنات تجارية سورية للعراق عبر منفذ ربيعة

بعد إغلاق دام 13 عاما.. دخول أول 3 شحنات تجارية من سوريا للعراق عبر منفذ ربيعة الحدودي

أعلنت الهيئة العامة للجمارك في العراق، اليوم الثلاثاء، عن دخول أول 3 شحنات تجارية قادمة من سوريا عبر منفذ ربيعة الحدودي، في خطوة وصفت بأنها تعكس استئناف النشاط التجاري وتعزيز حركة التبادل الاقتصادي بين البلدين.

وقالت الهيئة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن المراكز الجمركية في المنفذ باشرت بإجراءات التدقيق والكشف وفق الضوابط والتعليمات النافذة، مع ضمان انسيابية دخول الشحنات، وبما يحقق التوازن بين تسهيل التجارة وتشديد الرقابة.

وأكدت الهيئة أن هذه خطوة تأتي ضمن توجهات الحكومة العراقية لتفعيل عمل المنافذ الحدودية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتنشيط حركة الاستيراد والتبادل التجاري.

وأضافت أن العمل مستمر لاستقبال المزيد من الشحنات خلال الفترة المقبلة، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الرقابة والامتثال لضمان سلامة الإجراءات، ومنع أي مخالفات.

أهمية إستراتيجية

كان العراق قد أعاد في 20 أبريل/نيسان الماضي فتح منفذ ربيعة مع سوريا بعد إغلاق دام نحو 13 عاما، بينما أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، من موقع المعبر في محافظة نينوى شمال غربي البلاد، استئناف العمل فيه.

ويطلق على المعبر من الجانب السوري اسم "اليعربية"، ويُعَد ثالث المعابر البرية بين البلدين، إلى جانب معبري القائم-البوكمال والوليد-التنف، اللذين أُعيد فتحهما خلال فترات سابقة.

وترى السلطات العراقية أن لمعبر ربيعة أهمية إستراتيجية، كونه يربط العراق بسوريا وصولا إلى تركيا، ضمن مشروع "طريق التنمية" وهو ممر قيد الإنشاء، ويمتد بطول 1200 كيلومتر، ويشمل شبكة طرق وسكك حديد تربط الخليج بتركيا مرورا بالعراق.

ويأتي هذا التطور في إطار مساع رسمية لتعزيز الانفتاح التجاري عبر المنافذ الحدودية البرية، وتنشيط حركة البضائع بين العراق وسوريا بعد فترات من التباطؤ في النشاط التجاري الحدودي.