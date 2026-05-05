ماكرون يدعو لتفعيل آلية "مكافحة الإكراه" ردا على رسوم ترمب

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء إن على الاتحاد الأوروبي تفعيل آلية مكافحة الإكراه الاقتصادي، التي يُطلق عليها اسم "بازوكا"، إذا مضى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تهديداته بزيادة الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية.

وانتقد ماكرون ترامب بشدّة بسبب تلويحه بـ "تهديدات مزعزعة للاستقرار"، على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي رفع التعريفات الجمركية على السيارات والشاحنات الأوروبية من 15% إلى 25%.

وأكد ماكرون، الموجود في العاصمة الأرمينية يريفان في زيارة رسمية، أن الاتحاد الأوروبي "جهّز نفسه بآليات سيتعيّن تفعيلها بعد ذلك، لأن هذا هو بالضبط الغرض منها".

ويشير مفهوم "الإكراه الاقتصادي" إلى إجبار طرف ما على اتخاذ إجراء معين من خلال استخدام ضغط اقتصادي كبير أو التهديد به. ويتضمن ذلك استغلال القوة الاقتصادية أو نقاط الضعف لدى الطرف الآخر لدفعه إلى قرار لم يكن ليتخذه طوعا في الظروف العادية، وفق منصة "إل أس دي" القانونية.

آلية "مكافحة الإكراه"

وتدفع فرنسا منذ فترة باتجاه استخدام هذه الآلية القوية التي لم تُستخدم من قبل، والمصممة لردع الضغوط الجيوسياسية على الاتحاد الأوروبي.

وتتيح هذه الآلية فرض رسوم على السلع الأمريكية أو تقييد صادرات إستراتيجية أو استبعاد شركات أمريكية من المناقصات في أوروبا.

وتجنب الاتحاد الأوروبي اللجوء إلى هذه الآلية في ذروة خلافاته مع ترمب حول التعريفات الجمركية، وذلك خشية الدخول في حرب تجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية ستؤدي إلى الإضرار بمصالح الطرفين.

وتُوصف هذه الأداة بأنها أقصى ما يمكن اللجوء إليه في الترسانة التجارية الأوروبية، نظرا لما تتيحه من إجراءات قد تشمل تقييد وصول الشركات الأمريكية إلى السوق الأوروبية، واستبعادها من المناقصات العامة، وفرض قيود على التجارة والاستثمار.

وكان ترمب قد تعهّد الجمعة الماضي بزيادة الرسوم على سيارات وشاحنات الاتحاد الأوروبي، متهما التكتل بعدم الالتزام باتفاق تجاري أُبرم العام الماضي.

وقال ماكرون للصحفيين في أرمينيا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، "في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة، لدى الحلفاء مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أولويات أهم بكثير من إثارة التهديدات بزعزعة الاستقرار" الاقتصادي عبر تبادل فرض الرسوم الجمركية.

وأضاف ماكرون "الأولى أن نوجه رسالة استقرار وثقة إلى شركاتنا وأسرنا وشعوبنا" بدلا من تبادل التهديدات، معربا عن أمله في أن "يسود المنطق قريبا".

استعداد لكل السيناريوهات

وفي هذا السياق، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الثلاثاء أن الاتحاد الأوروبي "مستعد لكل السيناريوهات".

وقالت في تصريحات من عاصمة أرمينيا، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس، إن "الاتفاق مُلزم، ولدينا اتفاق"، مضيفة أن الطرفين يعملان على تنفيذه "مع احترام الإجراءات الديمقراطية المختلفة لدى كل منهما".

وكان البرلمان الأوروبي قد منح موافقة مشروطة على الاتفاق، فيما لا تزال صيغته النهائية بحاجة إلى التفاوض مع الدول الأعضاء.

وكان ترمب وفون دير لاين توصلا إلى اتفاقية تجارية بين جانبي الأطلسي في يوليو/تموز 2025 تحدد سقفا للرسوم الجمركية الأمريكية على معظم السلع الأوروبية عند مستوى 15%.

ويجري مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش محادثات في باريس الثلاثاء مع الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير الذي انتقد ما وصفه ببطء إجراءات المصادقة الأوروبية والتعديلات التي قد "تحدّ من الاتفاق".