الأولى من نوعها.. المؤسسة القطرية للإعلام تطلق قناة "كيو بي سي" الاقتصادية

أطلقت المؤسسة القطرية للإعلام اليوم الثلاثاء قناة قطر الاقتصادية "كيو بي سي" (QBC)، بحضور عدد من مسؤولي وقيادات المؤسسة والإعلاميين. وتعد القناة الجديدة الأولى من نوعها في قطر، وتبث بتقنية "فور كي" (4K)، وتستهدف تقديم تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية من قطر إلى العالم، وانضمت إلى منصة "تابع"، عبر خدمة البث المباشر.

وأوضحت المؤسسة القطرية للإعلام أن القناة الجديدة تأتي ضمن إستراتيجيتها لتطوير الإعلام التخصصي، "بما يعكس التطلعات الوطنية، ويعزز حضورها المهني في المشهد الإعلامي، وفق رؤية تواكب متطلبات المرحلة وتستشرف آفاق المستقبل".

وتبث قناة "كيو بي سي" إرسالها على مدى 15 ساعة يوميا بدءا من التاسعة صباحا بتوقيت الدوحة (6 بتوقيت غرينتش) وحتى الثانية عشرة ليلا (9 ليلا بتوقيت غرينتش)، تتخللها 9 ساعات بث مباشر، فيما سيتم بثها على مدار الساعة، وفق إستراتيجية القناة خلال الفترات المقبلة.

نشرات وبرامج

وتقدم القناة باقة متنوعة من النشرات الإخبارية المتخصصة والبرامج الاقتصادية، التي تتضمن تحليلات معمقة وتقارير آنية تغطي قطاعات اقتصادية أساسية.

ومن ضمن البرامج التي تبثها القناة، برنامج "كلاكيت"، الذي يتناول صناعة السينما، وبرنامج "هي الاقتصاد" الذي يلقي الضوء على سيدات الأعمال، انطلاقا من الدور المهم للمرأة في قطاع الأعمال، فيما يتناول برنامج "الميزان" التشريعات القانونية داخل دولة قطر والخليج العربي.

كما يركز برنامج "360" على قصة أو قضية اقتصادية بعينها، متناولا إياها من كافة الأبعاد.

وتعتبر "كيو بي سي" أول قناة اقتصادية تنشأ من دولة عربية مقارنة بقنوات أخرى تتبع علامات تجارية عالمية، وهي تنتشر في كبرى العواصم العربية والعالمية عبر أكثر من 30 مراسلا لضمان التغطية الاقتصادية من مكان الحدث، إلى جانب إبرامها اتفاقيات مع أربع وكالات عالمية لتزويد القناة بأهم الأخبار الاقتصادية وضمان وصولها إلى مؤشرات الأسواق العالمية المختلفة.