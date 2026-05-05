أول شحنة نفط روسي تصل إلى اليابان منذ إغلاق مضيق هرمز

أفادت تقارير إعلامية بأن اليابان تسلمت أول شحنة نفط من روسيا منذ توقف جزئي في إمدادات الطاقة العالمية عقب إغلاق مضيق هرمز نتيجة الصراع في الشرق الأوسط.

ونقلت رويترز عن قناة "طوكيو تي في" وصحيفة "أساهي شيمبون" أن ناقلة محملة بنفط خام من مشروع "سخالين-2" وصلت إلى ساحل إيماباري غرب اليابان أمس الاثنين، نقلا عن مسؤولين في شركة "تايو أويل" (Taiyo Oil).

وتعتمد اليابان على نفط الشرق الأوسط بنسبة تصل إلى 95%، مما دفعها إلى تسريع خطط تنويع مصادر الطاقة منذ اندلاع الحرب على إيران في 28 فبراير/شباط وإغلاق المضيق الحيوي أمام الملاحة.

وبحسب التقارير، فإن الشحنة لا تخضع للعقوبات المفروضة على روسيا بعد حرب أوكرانيا في عام 2022، مما سمح باستمرار تدفق النفط من المشروع الروسي.

تداعيات هائلة

وأكدت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، خلال محادثات مع نظيرها الأسترالي أنتوني ألبانيزي، أن أزمة إمدادات النفط العالمية "لها تداعيات هائلة" على منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مشددة على استمرار التنسيق لمواجهة الأزمة.

وأضافت أن اليابان وأستراليا ستبقيان على تواصل وثيق لاتخاذ الإجراءات الضرورية عاجلا، في ظل استمرار اضطراب أسواق الطاقة.

ويمر نحو 20% من النفط العالمي عبر مضيق هرمز، مما جعل إغلاقه أحد أبرز أسباب ارتفاع الأسعار العالمية خلال الأسابيع الأخيرة.

وقالت تاكايتشي الأسبوع الماضي إن اليابان تمتلك مخزونات كافية من المنتجات النفطية حتى نهاية العام، بفضل زيادة الواردات من خارج الشرق الأوسط.

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات بين اليابان وروسيا توترا متصاعدا بسبب تطبيق طوكيو العقوبات الدولية المفروضة على موسكو منذ حرب أوكرانيا.