أول شحنة نفط روسي تصل إلى اليابان منذ إغلاق مضيق هرمز

Russian oil
اليابان لجأت إلى نفط الروسي في ظل انحسار نفط منطقة الشرق الأوسط بسبب حرب إيران (شترستوك)
Published On 5/5/2026
آخر تحديث: 12:40 (توقيت مكة)

أفادت تقارير إعلامية بأن اليابان تسلمت أول شحنة نفط من روسيا منذ توقف جزئي في إمدادات الطاقة العالمية عقب إغلاق مضيق هرمز نتيجة الصراع في الشرق الأوسط.

ونقلت رويترز عن قناة "طوكيو تي في" وصحيفة "أساهي شيمبون" أن ناقلة محملة بنفط خام من مشروع "سخالين-2" وصلت إلى ساحل إيماباري غرب اليابان أمس الاثنين، نقلا عن مسؤولين في شركة "تايو أويل" (Taiyo Oil).

وتعتمد اليابان على نفط الشرق الأوسط بنسبة تصل إلى 95%، مما دفعها إلى تسريع خطط تنويع مصادر الطاقة منذ اندلاع الحرب على إيران في 28 فبراير/شباط وإغلاق المضيق الحيوي أمام الملاحة.

وبحسب التقارير، فإن الشحنة لا تخضع للعقوبات المفروضة على روسيا بعد حرب أوكرانيا في عام 2022، مما سمح باستمرار تدفق النفط من المشروع الروسي.

KOBE, JAPAN - MARCH 13: A fuel price sign is seen outside a gas station on March 13, 2026 in Kobe, Japan. Japan will release oil reserves to address the rise in gasoline and other petroleum products prices starting next Monday, said Prime Minister Takaichi Sanae. The International Energy Agency (IEA) stated that its member countries agreed to release the largest volume of emergency oil reserves in its history, responding to the disruption in energy markets caused by the Middle East War. (Photo by Buddhika Weerasinghe/Getty Images)
أزمة إمدادات النفط العالمية خلفت "تداعيات هائلة" على منطقة آسيا والمحيط الهادئ وفق رئيس وزراء اليابان (غيتي)

تداعيات هائلة

وأكدت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، خلال محادثات مع نظيرها الأسترالي أنتوني ألبانيزي، أن أزمة إمدادات النفط العالمية "لها تداعيات هائلة" على منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مشددة على استمرار التنسيق لمواجهة الأزمة.

وأضافت أن اليابان وأستراليا ستبقيان على تواصل وثيق لاتخاذ الإجراءات الضرورية عاجلا، في ظل استمرار اضطراب أسواق الطاقة.

ويمر نحو 20% من النفط العالمي عبر مضيق هرمز، مما جعل إغلاقه أحد أبرز أسباب ارتفاع الأسعار العالمية خلال الأسابيع الأخيرة.

وقالت تاكايتشي الأسبوع الماضي إن اليابان تمتلك مخزونات كافية من المنتجات النفطية حتى نهاية العام، بفضل زيادة الواردات من خارج الشرق الأوسط.

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات بين اليابان وروسيا توترا متصاعدا بسبب تطبيق طوكيو العقوبات الدولية المفروضة على موسكو منذ حرب أوكرانيا.

المصدر: الفرنسية
