أسهم أوروبا تتراجع مع تزايد التصعيد في الشرق الأوسط

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، وسط حالة من القلق في الأسواق العالمية بعد تصاعد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران في منطقة الخليج، واستمرار التوتر في مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.6% إلى 609.2 نقطة، بعد جلسة سابقة سجل فيها أكبر تراجع يومي له في شهر.

كما هبط مؤشر فايننشال تايمز 100 في لندن بنحو 1%.

يأتي التراجع الأوروبي في وقت يشهد فيه السوق الأمريكي بدوره ضغوطا، إذ أغلقت وول ستريت على انخفاض في جلسة أمس الاثنين، مع تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عن مستوياته القياسية، إلى جانب خسائر في مؤشري ناسداك وداو جونز، وسط مخاوف من اتساع الصراع في الشرق الأوسط.

وجاءت هذه التحركات بعد سلسلة من التطورات العسكرية في الخليج، شملت هجمات متبادلة بين واشنطن وطهران، وانفجار سفينة تجارية كورية جنوبية في مضيق هرمز، إضافة إلى اتهامات متبادلة بشأن استهداف سفن ومنشآت نفطية في المنطقة.

كما أشارت تقارير إلى محاولة أمريكية لتأمين الملاحة في المضيق، في وقت يؤكد فيه مسؤولون أن الممر الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية لا يزال يشهد اضطرابا حادا في حركة السفن.

وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة الضغوط على الاقتصاد العالمي، خاصة في أوروبا التي تعتمد على واردات الطاقة، مما عزز مخاوف التضخم ورفع توقعات تشديد السياسة النقدية من قبل البنك المركزي الأوروبي.

وفي أسواق الأسهم، تراجع سهم "إتش إس بي سي" ⁠5.1% بعد أن أعلن البنك عن خسارة غير متوقعة بقيمة 400 مليون دولار مرتبطة بقضية احتيال في بريطانيا، مما أدى ‌إلى انخفاض أرباح الربع الأول عن التوقعات.